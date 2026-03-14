Асенсио не сыграет с «Эльче» из-за мышечного дискомфорта. Это 10-й игрок «Реала», недоступный перед сегодняшним матчем
Команды сыграют сегодня в 28-м туре Ла Лиги в 23:00 по московскому времени.
23-летний футболист не включен в заявку на игру из-за мышечного дискомфорта, сообщает журналист Мигель Анхель Диас.
Испанец стал десятым игроком «сливочных», выбывшим к этому моменту.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Мигеля Анхеля Диаса
1. Альваро Каррерас
2. Эдер Милитао
3. Давид Алаба
4. Ферлан Менди
5. Рауль Асенсио
6. Дани Себальос
7. Джуд Беллингем
8. Килиан Мбаппе
9. Родриго
10. Фран Мастантуоно (дисквалификация)
У Мастантуоно красная. Менди, Беллингем, Милитао, Алаба, Каррерас, Родриго, Себальос, Мбаппе и Асенсио — все на травмах
в центре хейсен и рюди
справа трент
главное не травмироваться или схватить красную