Асенсио не сыграет с «Эльче» из-за мышечного дискомфорта. Это 10-й игрок «Реала», недоступный перед сегодняшним матчем

Асенсио не сможет сыграть с «Эльче».

Команды сыграют сегодня в 28-м туре Ла Лиги в 23:00 по московскому времени.

23-летний футболист не включен в заявку на игру из-за мышечного дискомфорта, сообщает журналист Мигель Анхель Диас.

Испанец стал десятым игроком «сливочных», выбывшим к этому моменту.