  • Асенсио не сыграет с «Эльче» из-за мышечного дискомфорта. Это 10-й игрок «Реала», недоступный перед сегодняшним матчем
13

Асенсио не сможет сыграть с «Эльче».

Защитник «Реала» Рауль Асенсио пропустит матч с «Эльче».

Команды сыграют сегодня в 28-м туре Ла Лиги в 23:00 по московскому времени.

23-летний футболист не включен в заявку на игру из-за мышечного дискомфорта, сообщает журналист Мигель Анхель Диас.

Испанец стал десятым игроком «сливочных», выбывшим к этому моменту.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Мигеля Анхеля Диаса
ФК Лазарет сыграл бы на равных с составом, который выйдет сегодня на матч.
Ну это даже в + для Реала, ужасно играет в этом сезоне Асенсио, столько привозов и потерь очков из-за него
А можно весь список недоступных?
Насколько понимаю, список следующий:

1. Альваро Каррерас
2. Эдер Милитао
3. Давид Алаба
4. Ферлан Менди
5. Рауль Асенсио
6. Дани Себальос
7. Джуд Беллингем
8. Килиан Мбаппе
9. Родриго
10. Фран Мастантуоно (дисквалификация)
Погуглил, и так:
У Мастантуоно красная. Менди, Беллингем, Милитао, Алаба, Каррерас, Родриго, Себальос, Мбаппе и Асенсио — все на травмах
слева фран
в центре хейсен и рюди
справа трент
главное не травмироваться или схватить красную
Кайф. Так бы до конца сезона
