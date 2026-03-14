Семак о Соболеве в старте на «Спартак»: «Саша последние две игры забивает, заслужил»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появление Александра Соболева в стартовом составе на игру со «Спартаком».
– Почему сделали выбор в пользу Соболева?
– Во‑первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе. Хотя, нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе, – сказал Семак.
Рыбы ему выдай - заслужил!
А ты был таким же хейтером, когда Соболев играл за спартак?
- Саша и без забитых мячей всегда играет, а тут дважды забил, заслужил.- сказал Семак.
А чем он заслуживал выходы на поле, когда не забивал?
Надеюсь, во втором тайме Дуран выйдет.
перевод-верю в грл своей бывшей команде.не более
Ну это же неправда: Дивеев занемог, а лимит никто не отменял.
Последние две игры забивает на что? На тренера? Тогда точно заслужил!
