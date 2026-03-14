  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о Соболеве в старте на «Спартак»: «Саша последние две игры забивает, заслужил»
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появление Александра Соболева в стартовом составе на игру со «Спартаком».

– Почему сделали выбор в пользу Соболева?

– Во‑первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе. Хотя, нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе, – сказал Семак.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoЗенит
logoДжон Дуран
logoпремьер-лига Россия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рыбы ему выдай - заслужил!
Ответ Ебздрогыч
Рыбы ему выдай - заслужил!
А ты был таким же хейтером, когда Соболев играл за спартак?
- Саша и без забитых мячей всегда играет, а тут дважды забил, заслужил.- сказал Семак.
А чем он заслуживал выходы на поле, когда не забивал?
Надеюсь, во втором тайме Дуран выйдет.
перевод-верю в грл своей бывшей команде.не более
Ну это же неправда: Дивеев занемог, а лимит никто не отменял.
Последние две игры забивает на что? На тренера? Тогда точно заслужил!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
