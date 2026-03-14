Рэтклифф не стал отвечать, останется ли Кэррик тренером «МЮ»: «Не будем об этом. Он отлично справляется»
Рэтклифф уклонился от ответа на вопрос, останется ли Кэррик тренером «МЮ».
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопросы о работе Майкла Кэррика на посту главного тренера.
44-летний специалист возглавил команду после увольнения Рубена Аморима в январе.
О том, как он оценивает работу Кэррика
«Он отлично справляется. Да, безусловно».
О том, может ли Кэррик получить постоянную должность главного тренера
«Не будем об этом», – сказал Рэтклифф.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
8 комментариев
Он отлично справляется, придется уволить
Оставить надо. Уволить в следующем году.
Подождём до конца сезона потом посмотрим, сейчас можно продлить контракт на три года а потом придут неудачи и что потом делать?!
Кэррик при любом раскладе останется в выигрыше. Даже, если у него не получится задержаться в МЮ, от потенциальных работодателей не будет отбоя. Если галимый Шон Дайч получает неустойку в 7 млн., то Майклу должна достаться более жирная котлета.
Правильно, нет давления и так далее. Сезон закончится и решение примут, будут в ЛЧ оставят точно я думаю его
да никто бы не стал отвечать на такой вопрос из руководителей клубов
странно... почему же он так ответил..?
