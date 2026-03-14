Рэтклифф не стал отвечать, останется ли Кэррик тренером «МЮ»: «Не будем об этом. Он отлично справляется»

Рэтклифф уклонился от ответа на вопрос, останется ли Кэррик тренером «МЮ».

Совладелец «Манчестер Юнайтед » Джим Рэтклифф ответил на вопросы о работе Майкла Кэррика на посту главного тренера.

44-летний специалист возглавил команду после увольнения Рубена Аморима в январе.

О том, как он оценивает работу Кэррика

«Он отлично справляется. Да, безусловно».

О том, может ли Кэррик получить постоянную должность главного тренера

«Не будем об этом», – сказал Рэтклифф.