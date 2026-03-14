  • Прокопов назначил пенальти в ворота «Сочи» после ВАР на 94-й минуте – Васильев прихватил Черникова в штрафной. Сперцян забил и принес победу «Краснодару»
Прокопов назначил пенальти в ворота «Сочи» после ВАР на 94-й минуте – Васильев прихватил Черникова в штрафной. Сперцян забил и принес победу «Краснодару»

«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря пенальти в конце матчча.

Главный арбитр матча Мир РПЛ «Сочи» – «Краснодар» Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте.

Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы.

Эдуард Сперцян реализовал пенальти и принес «Краснодару» победу со счетом 2:1. 

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Просто ПОЗОРИЩЕ. Краснодар локтями машет в борьбе за мяч - даже свистков нет. Тут мяча близко не было, Черников рисует - пенка
Ответ Groznyi2024
Просто ПОЗОРИЩЕ. Краснодар локтями машет в борьбе за мяч - даже свистков нет. Тут мяча близко не было, Черников рисует - пенка
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Просто ПОЗОРИЩЕ. Краснодар локтями машет в борьбе за мяч - даже свистков нет. Тут мяча близко не было, Черников рисует - пенка
Кроты не перестают удивлять своими решениями. Хотя, если позориться, то по полной. А Мажич потом будет что-то лепетать о хорошей судейской работе. Ну нихрена не меняется!
Вроде и хочется увидеть как Зенит и во второй год столетия не станет чемпионом, но не так же
Ответ gl1
Вроде и хочется увидеть как Зенит и во второй год столетия не станет чемпионом, но не так же
Так в прошлом году так и было! Там даже нет смысла чемп весь разбирать, достаточно судейства в матче Краснодар - Зенит, которые первые должны были почти с начала вдесятером играть, не говоря уж про другие моменты ;)
Просто местные лицемеры на фоне нелюбви к Зениту тупо даже не обращали внимание, что Краснодару в прошлом сезоне только красных 7-8 штук недодали, про жёлтые вообще молчу.
Ответ unreality
Так в прошлом году так и было! Там даже нет смысла чемп весь разбирать, достаточно судейства в матче Краснодар - Зенит, которые первые должны были почти с начала вдесятером играть, не говоря уж про другие моменты ;) Просто местные лицемеры на фоне нелюбви к Зениту тупо даже не обращали внимание, что Краснодару в прошлом сезоне только красных 7-8 штук недодали, про жёлтые вообще молчу.
Да, да, да ) А Зенит душили весь сезон наверное? Просто надо признать уже, что судьи у нас мертвые и косячат везде вне зависимости от мачта 🙏
Позорище. Опять Краснодар тянут.
Ответ Be__S
Позорище. Опять Краснодар тянут.
Тянут всех!!! 😄🤣
Ответ Be__S
Позорище. Опять Краснодар тянут.
Это ты про 2 отменённых в этой игре пенальти, которые Зениту 100% поставили бы? Игру то смотрел?
Все это выглядит очень мерзко. Лишать Сочи заслуженной ничьи
Ответ Рубин2003
Все это выглядит очень мерзко. Лишать Сочи заслуженной ничьи
Комментарий скрыт
Ответ Рубин2003
Все это выглядит очень мерзко. Лишать Сочи заслуженной ничьи
Какой заслуженной, они на отксоке еле-как забили. Быки весь матч были лучше, хотя играли в эконом режиме.
Только хотел похвалить арбитра, смотрел с 60 минуты матч, всё чётко судил, без косяков, а тут на тебе, такой левак поставил
Ответ Артем Д
Только хотел похвалить арбитра, смотрел с 60 минуты матч, всё чётко судил, без косяков, а тут на тебе, такой левак поставил
Комментарий скрыт
Ответ Артем Д
Только хотел похвалить арбитра, смотрел с 60 минуты матч, всё чётко судил, без косяков, а тут на тебе, такой левак поставил
он в первом тайме назначил левейший штрафной вместо ЖК за нырок
ПОЗОР второй год тянут Краснодар и рядом пенальти не было
Ответ reddman
ПОЗОР второй год тянут Краснодар и рядом пенальти не было
Комментарий скрыт
Ответ Geart
Комментарий скрыт
Возврат в том же матче, а не за счёт Сочи.
Омерзительно.
ПОЗОРИЩЕ.
Такие пенальти не ставим, но если Краснодар или Зенит, то ставим
Ответ Гусеконь
Такие пенальти не ставим, но если Краснодар или Зенит, то ставим
А в матче со Спартаком разве не за подобное дали пенальти Сочи? А Ростову с тем же Краснодаром?
Ответ Кирилл Шарапов
А в матче со Спартаком разве не за подобное дали пенальти Сочи? А Ростову с тем же Краснодаром?
В матче со спартаком такой Спартаку ВАР отменил :)
За волосы тащат к защите титула
Между Зенитом и Краснодаром идет борьба админресурсов за чемпионство. Чей судейский кунг-фу будет сильнее
Ответ Рубин2003
Между Зенитом и Краснодаром идет борьба админресурсов за чемпионство. Чей судейский кунг-фу будет сильнее
Комментарий скрыт
Ответ NoThanks
Комментарий скрыт
Ну не разрушай их манямирок)
