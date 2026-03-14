Прокопов назначил пенальти в ворота «Сочи» после ВАР на 94-й минуте – Васильев прихватил Черникова в штрафной. Сперцян забил и принес победу «Краснодару»
«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря пенальти в конце матчча.
Главный арбитр матча Мир РПЛ «Сочи» – «Краснодар» Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте.
Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы.
Эдуард Сперцян реализовал пенальти и принес «Краснодару» победу со счетом 2:1.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Просто местные лицемеры на фоне нелюбви к Зениту тупо даже не обращали внимание, что Краснодару в прошлом сезоне только красных 7-8 штук недодали, про жёлтые вообще молчу.
ПОЗОРИЩЕ.