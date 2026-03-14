Генич о «Зените» против «Оренбурга»: «Ветеранский футбол – они не летят вперед, перекатывают мяч. Оренбуржцы были просто быстрее и наглее»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал динамику игры «Зенита» против «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

Сегодня петербуржцы примут «Спартак» в 21-м туре чемпионата России. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

«Сетовать на то, что не забили два пенальти и это повлияло на игру… Но сам футбол… Сам футбол «Зенита». Даже не знаю, как это назвать. Ветеранский. Вот был Кубок Легенд, там ходили по полю, перекатывали, на технике исполнили, приняли, подработали. И если без сопротивления – прям вообще красавцы.

Здесь первый тайм «Зенита»… Как они перекатывали мяч. Вот видно, Макс Глушенков хочет ускорить игру, хочет играть быстро. Передача назад, например, идет – что Вендел, что Педро хочет мяч сохранить. Доходит до крайнего защитника – они перестучатся там, обязательно мяч кто-то контролирует, присматривается, ждут, где какую-нибудь зону откроют.

Но они не летят вперед. Не бегут вперед. Можно по-разному относиться к «Оренбургу», говорить, что у них авантюрный футбол, но даже сильно уступая в мастерстве, они рисковали, действовали нагло. И, невзирая на статус «Зенита», были просто быстрее и наглее, все время играли вперед.

Три матча «Зенита» мы увидели – ни в одном из них команда не играла лучше соперника», – сказал Генич на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
ещё бы очень хотелось знать мнение об игре зенита начальника транспортного цеха рынка садовод !!!!!!!!!!!!!!
Негры второй свежести приехали за баблом, а не задницу рвать на поле.
Для чего сейчас комментировать игру недельной давности??
поэтому Генич уже два года не комментирует Зенит, нулевой комментатор
Материалы по теме
«Спартак» рискует пропустить целую пачку в Питере – у них нет защиты, полузащита только появляется. «Зенит» злой после «Оренбурга», они все там на грани». Первак о матче РПЛ
вчера, 11:42
Андрей Ещенко: «Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Хотелось бы его победы и включения в гонку, чтобы в РПЛ была интрига»
12 марта, 17:44
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
12 марта, 09:54
Быстров о поражении «Зенита»: «Энрике три раза в стенку обыгрывают, а он стоит как пешеход. Победу нужно заслужить – матч с «Оренбургом» их «не вставляет», видимо»
8 марта, 13:36
Рекомендуем
Главные новости
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
10 минут назадПромо
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
12 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
25 минут назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
27 минут назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
42 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
46 минут назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
сегодня, 08:18
Пеп о травме паха Холанда: «Надеюсь, его жена сегодня будет довольна»
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
12 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Я знал, что Соболев прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером»
52 минуты назад
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
58 минут назад
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Первая лига. «Урал» принимает «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 08:30Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 08:10
Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
сегодня, 07:55
«Комо» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:38
Рекомендуем