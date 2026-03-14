Генич о «Зените» против «Оренбурга»: «Ветеранский футбол – они не летят вперед, перекатывают мяч. Оренбуржцы были просто быстрее и наглее»

Генич о «Зените» против «Оренбурга»: ветеранский футбол, не летят вперед.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич раскритиковал динамику игры «Зенита» против «Оренбурга » (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

Сегодня петербуржцы примут «Спартак» в 21-м туре чемпионата России. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

«Сетовать на то, что не забили два пенальти и это повлияло на игру… Но сам футбол… Сам футбол «Зенита». Даже не знаю, как это назвать. Ветеранский. Вот был Кубок Легенд, там ходили по полю, перекатывали, на технике исполнили, приняли, подработали. И если без сопротивления – прям вообще красавцы.

Здесь первый тайм «Зенита»… Как они перекатывали мяч. Вот видно, Макс Глушенков хочет ускорить игру, хочет играть быстро. Передача назад, например, идет – что Вендел , что Педро хочет мяч сохранить. Доходит до крайнего защитника – они перестучатся там, обязательно мяч кто-то контролирует, присматривается, ждут, где какую-нибудь зону откроют.

Но они не летят вперед. Не бегут вперед. Можно по-разному относиться к «Оренбургу», говорить, что у них авантюрный футбол, но даже сильно уступая в мастерстве, они рисковали, действовали нагло. И, невзирая на статус «Зенита», были просто быстрее и наглее, все время играли вперед.

Три матча «Зенита» мы увидели – ни в одном из них команда не играла лучше соперника», – сказал Генич на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».