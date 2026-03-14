Фонт посвятил Хави публикацию перед выборами главы «Барсы», тот репостнул: «Спасибо за смелость, Хави, ты показал, что любишь клуб больше всего. Правда восторжествует в воскресенье»

Фонт – Хави: спасибо за смелость, правда восторжествует в воскресенье.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт посвятил пост Хави .

Ранее экс-полузащитник и бывшей тренер клуба поддержал кандидатуру Фонта на выборах, которые пройдут 15 марта.

Экс-футболист репостнул публикацию Фонта со своей фотографией и словами: «Спасибо за твою смелость, Хави, и за то, что ты показал, что любишь клуб больше всего. Правда восторжествует в воскресенье 💙❤️».