  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонт посвятил Хави публикацию перед выборами главы «Барсы», тот репостнул: «Спасибо за смелость, Хави, ты показал, что любишь клуб больше всего. Правда восторжествует в воскресенье»
28

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт посвятил пост Хави.

Ранее экс-полузащитник и бывшей тренер клуба поддержал кандидатуру Фонта на выборах, которые пройдут 15 марта.

Экс-футболист репостнул публикацию Фонта со своей фотографией и словами: «Спасибо за твою смелость, Хави, и за то, что ты показал, что любишь клуб больше всего. Правда восторжествует в воскресенье 💙❤️».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хави
logoЛа Лига
Виктор Фонт
logoБарселона
соцсети
logoХави
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему эти люди хотят развалить только приходящую в себя Барселону?
И почему легенда Хави помогает им?
Ответ Busk
Комментарий скрыт
Ответ Busk
Власть.
А чо не так с Барсой и ее делами?! Вылазят же во всех смыслах из ямы. Собсна, что другой человек собирается делать?! Только если не вложить собственные миллиарды и оплатить долги )) а так, договора пере подписываются, зп сокращались, стадион строится, рычаги дёргаются, чемпионат выигрывается. Что могут предложить другие?!
Ответ Ник Ник
Форт и остальные могут предложить лишь обещания. Лапорта может предложить факты в формате было/ стало (было: отсутствие трофеев в с 1999 по 2005 в эпоху гаспара и с 2019 по 2023, Альфонсо Перес, Рошембак , Коко, Кристанваль, Джованни , Брэтуйэт, Депай, Демир, Люк , стало : Париж 06, Рим 09, (да и Лондон 11 и Берлин 15 - это его команда ), 6:2, 3:0 , 5:0 (пусть это и было первое класико Росселя), Хави, Иньеста, Анри , Бускетс, Роналдиньо, Этоо, Месси, Райкард , Пике, Пуйоль, Гвардиола, Педри, Гави, Фермин, Рафинья , Ямаль , Флик.
Ответ Ник Ник
первое президентство Лапорты - эпоха доминирования и сильнейшей команды в истории футбола. второй срок Лапорта по крупицам восстанавливал то, что разрушил барто. он своей работой уже дважды доказал свою эффективность. сейчас мир снова видит сильную команду, основа которой, в том числе главная звезда - воспитанники, и эта команда , несмотря на долговую яму , выкопанную бармолеем, играет на отреставрированном Камп Ноу. единственное, что ему можно предъявить - конфликты с Хави и Месси (с Лео неподтвержденный). да, это выдающиеся легенды клуба, возможно 2 сильнейших футболиста в истории Барсы , но эти конфликты не повод , чтобы менять крайне эффективного управленца.
Ответ mediaboss22
Продавил улучшение контракта с найк, сейчас это один из самых больших контрактов в футболе, если не самый большой.
конечно, восторжествует! Ляпа продлится!
Ответ UnforgivenX2
Лапорта не станет презиком Барсы.
даже если победит Фонт , и будет успешным президентом с трофеями , все это будет за счет фундамента Лапорты. Лапорта взял на себя всю ответственность, все риски последствий этих рычагов и тд, и добился того, что клуб вновь претендует на большие победы. и сейчас его миссия явно ее окончена, и не дать ему продолжить работать-потенциальная катастрофа
Власть это деньги, а деньги это власть. В Барселоне идет борьба за власть/деньги.
Нормально Фунт не скрывая воспользовался увольнением Хави 🤷‍♂️
ты аудитор? какой опыт управления активами футбольных клубов ?)
Думаю Хави окончательно закопал себя. Очень подло поступил. Если это месть, его можно понять. Но его месть не только задевает Лапорту а команду тоже.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
8 минут назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
9 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
9 минут назадLive
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы». Его не нашли в списках избирателей
11 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
39 минут назадLive
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
53 минуты назад
Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
сегодня, 13:00Live
«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Крылья Советов». 1:0 – Олусегун забил с пенальти. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
4 минуты назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
9 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
9 минут назадLive
Владимир Пономарев: «Талалаев немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть»
17 минут назад
Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»
30 минут назадВидео
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
сегодня, 12:58
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»
сегодня, 12:32
Рекомендуем