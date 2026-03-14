Саусь получил небольшое повреждение перед игрой с «Зенитом», сообщили в «Спартаке»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему Владислав Саусь отсутствует в заявке команды на матч 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«Саусь получил небольшое повреждение на тренировке, поэтому не сможет принять участие в игре», – сказал Зеленов.

На счету 22-летнего футболиста три матча за «Спартак» без результативных действий и одна желтая карточка.