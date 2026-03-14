  • Саусь получил небольшое повреждение перед игрой с «Зенитом», сообщили в «Спартаке»
9

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему Владислав Саусь отсутствует в заявке команды на матч 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«Саусь получил небольшое повреждение на тренировке, поэтому не сможет принять участие в игре», – сказал Зеленов.

На счету 22-летнего футболиста три матча за «Спартак» без результативных действий и одна желтая карточка.

Во всех случаях удачи и победы Спартаку!
НА сегодняшний день,это не потеря вообще.Лучше увидеть на поле Бангонду вместо него.
По стопам Самошникова.
Как они это делают?..
Да все у нас не славо богу,просто печаль
Переоценили сауся. Лучше бы остался в Балтике
Вот так можно было испортить свою карьеру одним переходом в это кладбище русских игроков. Надо было думать головой, а не одним местом. Позорище
