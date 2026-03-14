  • Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»
Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»

Соболев, Глушенков, Джон Джон, Барко, Умяров, Солари – в старте на матч РПЛ.

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 21-го тура Мир РПЛ.

Команды сыграют сегодня в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Джон Джон, Соболев, Глушенков, Педро.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Ву, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Зашел в основные паблики команд: болельщики Зенита посыпают голову пеплом и готовятся максимум к ничьей, болельщики Спартака настроились на поражение и ничего хорошего от матча тоже не ждут 😁
ахахах
Рома в старте. Сливай воду. 😩
Неужели некого больше поставить?)
Что вообще происходит
С одним защитником, без нападения, с мешком в раме. Что может пойти не так?))
Судя по показанной по Матч ТВ расстановке, центрфорварда будет играть Солари, а правого полузащитника – Дмитриев.

Я, конечно, не тренер, но такие эксперименты лучше бы проводить в матче с «Сочи», а не с «Зенитом».
Тоже не рад что в серьезных матчах эксперименты.Так можно запутать не только соперника но и себя.
Это Матч-ТВ! Они могли и Максименко в атаку поставить!
Денисов - Литвинов против Соболев - Глушенков, они точно стоят друг друга, будет цирк 🎈😁
Что не так с Денисовым в последних играх? Или просто " все так говорят"?
С Денисовым все не так. И не только в последних играх. Это только слепой может не увидеть
Сопоставляя нападение и атаку, голов семь-восемь должны друг другу закатить 😄
Литвинов в защите. Толку - ноль. 😩😞
Джику перебрал карточек, Бабич вернется в лучшем случае в апреле, а Гузеева отдали в Чайку. Тут без вариантов.
позади да ещё Максименко это нечто
Все русские полевые у Зенита - спартаковцы. 😉
Дивеев с паспортом уже проиграл конкуренцию Дркушичу?
Да всё правильно. Угальде сейчас погоды не делает. Можно было бы попробовать Ливая, но всё же..Центр поля насытить куда важнее в этом матче. В качестве нападающих будут подключаться Марикиньос и Солари. Здорово,что Мартинс в старте. Важный игрок.
Я всегда за Мартинса! Он - лучший!
