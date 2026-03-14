Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 21-го тура Мир РПЛ.
Команды сыграют сегодня в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Джон Джон, Соболев, Глушенков, Педро.
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Ву, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Я, конечно, не тренер, но такие эксперименты лучше бы проводить в матче с «Сочи», а не с «Зенитом».