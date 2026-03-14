Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»

Соболев, Глушенков, Джон Джон, Барко, Умяров, Солари – в старте на матч РПЛ.

Стали известны стартовые составы «Зенита » и «Спартака » на матч 21-го тура Мир РПЛ .

Команды сыграют сегодня в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» : Адамов , Дуглас Сантос , Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Джон Джон, Соболев, Глушенков, Педро.

«Спартак» : Максименко, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Ву, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари.