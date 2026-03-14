«Челси» уступил «Ньюкаслу» дома – 0:1. Гордон забил на 18-й минуте

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в этой встрече забил Энтони Гордон на 18-й минуте. 

Премьер-лига Англия (АПЛ). 30 тур
14 марта 17:30, Стэмфорд Бридж
Челси
0 - 1
Ньюкасл
89’
Холл
84’
Рэмсдейл
Фофана   Хато
82’
78’
Дж. Мерфи   Эланга
77’
Уиллок   Берн
67’
Вольтемаде   Жоэлинтон
Кайседо   Лавия
61’
Гюсто   Делап
46’
Кайседо
25’
Фофана
23’
18’
  Гордон
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Шерман-Лоу, Бадьяшиль, Хато, Сантос, Лавия, Адарабиойо, Сарр, Делап, Гиу
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Рэмзи, Уиллок, Барнс, Вольтемаде, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Триппьер, Осула, Эланга, Берн, Жоэлинтон, Висса, Поуп, А. Мерфи, Радди
Список покупок от Черного Поттера на листочке:
Лего Полицейский участок
Лего Звезда Смерти
Лего Дупло
Ответ Noken
денег не хватит
с карьерой росеньора в челси все понятно. как и с сезоном челси. ниче, гении на спортдирах уже готовят подвоз новых 19летних негров
Теперь спокойно можно смотреть футбол не переживая за результат, так как уже результата не будет по итогу
Бездарь Фыфана даже не бежал за Гордоном в моменте с голом. Посмотрите! Он просто не ускорился а бежал пешком, лол. Его обогнал Гордон, получил пас и забил.

Это настолько днарский уровень, что никакая ошибка Чалобаха не прощает такого филонства
Фофана просто страховал Чалобу в этот момент, поэтому и не бежал. 😆
Там все красавцы, и прессинг первой линии схалявил, и кайседо не подстраховал и Джеймс коридор для паса не закрыл. Ну и в финале не добежали центральные.
Да невозможно было бы возвращение Йоргенсона в состав так быстро, иначе бы вся команда взорвалась. Росеньор же не социальный аутист, понимает кое что.

Нам конечно скажут про травму Йоргенсена, но я думаю его банально кто-то унес прямо в раздевалке после игры, а Челси не хочет сканадала и чтобы этот блаженный светил фингалом. Если его не будет сегодня на трибуне, то значит точно втащили.
Вот так должна была закончиться и игра с Барселоной. С победой, сороки!
Палмер белый Дели Али
Ну у них походу после ПСЖ реально сезон закончился в голове. Слишком унылые лица, слишком много ошибок, слишком все мёртво. Только чудо спасёт
Помню так же было в сезоне, когда заняли 10 место, отпустили сезон конкретно
Нет, Росеньор тут долго не протянет конечно, феноменальный идиoт. Даже распоследние физруки не руинируют команду на ровном месте своими тактическими изысками.
Читаю комментарии на других ресурсах, англоязычная да и в целом вся фанбаза Челси язвит похлеще нас тут.
Особенно понравилось как там сказал один юзер: "Мы могли бы сыграть ещё 90 минут и всё равно бы не забили"
Я честно уже не верю ни во что, впереди МЮ, Сити, Ливерпуль, да и другие не хуже. Есть маленькая надежда на кубок Англии, но 3 поражения подряд от Арсенала + ПСЖ + как оказалось Ньюкасл для нас тоже препятствие, то просто не о чем тут говорить.
Ладно, у нас впереди Порт Вэйл, там оторвёмся 😁
