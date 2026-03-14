«Барса» объявила о возвращении Гави после травмы колена. Хавбек не играл с августа

«Барселона» объявила о возвращении Гави в состав.

21-летний хавбек может сыграть против «Севильи» в Ла Лиге.

Гави не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.