«Барса» объявила о возвращении Гави после травмы колена. Хавбек не играл с августа
«Барса» объявила о возвращении Гави после травмы.
«Барселона» объявила о возвращении Гави в состав.
21-летний хавбек может сыграть против «Севильи» в Ла Лиге.
Гави не играл с августа из-за проблем с коленом, в сентябре он перенес операцию. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он, конечно, чуть провокаторишка, как Фермин, ввиду возраста
Но игрок очень талантливый, футболу не хватало его последние 2 года
Ну и к ЧМ мож восстановит форму