Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»

Мойес об «Арсенале»: стандарты – часть игры, Артета вывел клуб на новый уровень.

Главный тренер «Эвертона » Дэвид Мойес вступился за Микеля Артету после критики стиля игры «Арсенала ».

Команды сегодня сыграют в 30-м туре АПЛ . Матч пройдет в 20:30 по московскому времени.

«О чем вы вообще говорите? Вы выставляете это как проблему, потому что они хороши в стандартных положениях.

Это сильная, физически крепкая команда, и я не вижу в этом проблемы – это часть игры.

Существует мнение, что все должны играть в красивый футбол, и все должно быть идеально. Но если бы мы все так делали, было бы скучно.

У нас есть несколько невероятных тренеров, которые приехали в Англию и показали нам, на что они способны. И Микель – один из них.

Возможно, они не могут демонстрировать это постоянно. Микель же смог развить свою команду и вывести ее на новый уровень», – сказал Мойес.