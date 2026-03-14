Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес вступился за Микеля Артету после критики стиля игры «Арсенала».
Команды сегодня сыграют в 30-м туре АПЛ. Матч пройдет в 20:30 по московскому времени.
«О чем вы вообще говорите? Вы выставляете это как проблему, потому что они хороши в стандартных положениях.
Это сильная, физически крепкая команда, и я не вижу в этом проблемы – это часть игры.
Существует мнение, что все должны играть в красивый футбол, и все должно быть идеально. Но если бы мы все так делали, было бы скучно.
У нас есть несколько невероятных тренеров, которые приехали в Англию и показали нам, на что они способны. И Микель – один из них.
Возможно, они не могут демонстрировать это постоянно. Микель же смог развить свою команду и вывести ее на новый уровень», – сказал Мойес.
Красота ценится потому, что её мало. В любой сфере жизни.
И чтобы красоту в футболе ценить не перестали - должны быть команды, которые, играя не в очень красивый футбол, добиваются успеха. Благодаря ним чемпионства команд, которые играют красиво - будут цениться ещё больше ю