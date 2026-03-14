  Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»
Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»

Мойес об «Арсенале»: стандарты – часть игры, Артета вывел клуб на новый уровень.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес вступился за Микеля Артету после критики стиля игры «Арсенала».

Команды сегодня сыграют в 30-м туре АПЛ. Матч пройдет в 20:30 по московскому времени.

«О чем вы вообще говорите? Вы выставляете это как проблему, потому что они хороши в стандартных положениях.

Это сильная, физически крепкая команда, и я не вижу в этом проблемы – это часть игры.

Существует мнение, что все должны играть в красивый футбол, и все должно быть идеально. Но если бы мы все так делали, было бы скучно.

У нас есть несколько невероятных тренеров, которые приехали в Англию и показали нам, на что они способны. И Микель – один из них.

Возможно, они не могут демонстрировать это постоянно. Микель же смог развить свою команду и вывести ее на новый уровень», – сказал Мойес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
премьер-лига Англия
Арсенал
Эвертон
Дэвид Мойес
тактика
Микель Артета
Когда чего-то становится много - люди перестают это ценить. Много примеров в истории (та же инфляция - наглядно).
Красота ценится потому, что её мало. В любой сфере жизни.
И чтобы красоту в футболе ценить не перестали - должны быть команды, которые, играя не в очень красивый футбол, добиваются успеха. Благодаря ним чемпионства команд, которые играют красиво - будут цениться ещё больше ю
Ну арсеналу будет трудно побить вечный рекорд Мойеса по количеству навесов за один матч
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
