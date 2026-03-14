  Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался
Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался

Главный арбитр матча Мир РПЛ «Сочи» – «Краснодар» Андрей Прокопов решил не ставить пенальти в двух эпизодах.

На 20-й минуте мяч после удара Эдуарда Сперцяна попал в руку Марсело Алвесу в штрафной. Игроки «Краснодара» просили пенальти, но судья Прокопов пенальти не дал, ВАР не вмешался.

На 44-й минуте Жоау Батчи упал в штрафной после контакта с Артемом Макарчуком. Прокопов снова не дал пенальти, ВАР тоже не вмешивался. Врачи помогали Батчи после этого момента.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На самом деле я хоть и болею за Краснодар, но против таких пенальтей. С другой стороны, в пользу Зенита такие назначают со 100% вероятностью, а потом всякие Радимовы и карманные бывшие судьи оправдывают данные решения.
Ответ antip2000@pisem.net
Сейчас прибежит фанат зенита Смарти и накидает ссылок , что ты врешь
Ответ Дядя ТУРА
Что поделать, если у них работа такая )
Сейчас прибегут болельщики ЦСКА и Зенита и расскажут как судьи тянут Краснодар
Ответ Артур Арустамян
Сейчас прибегут болельщика Краснодара и будет рассказывать, что игроки Краснодара не плачут.
Ответ Артур Арустамян
Ну, а что не тянут с пенкой сомнительной на последних минутах? 🤣
Сначала 2 пенальти не ставят, а потом когда игроки Краснодара возмущаются, им дают карточки. Так выглядит справедливая борьба за чемпионство по мнению московских и питерских болельщиков
Ответ Дмитрий Кирпиченков
Сначала не ставят халявные пенальти на пустом месте, а когда игроки Краснодара начинают возмущаться - дают им карточки. Да, вполне справедливая игра (но не по мнению краснодарских глориков)
Ответ Дмитрий Кирпиченков
Как по мнению болельщиков Краснодара должны судить судьи:
Любой фол против игрока Краснодара это свисток,минимум предупреждение, а лучше жёлтая карточка.

Любой фол игрока Краснодара их нет, игроки Краснодара вообще не фолят.
Ну как же сильно тянут Краснодар, по мнению некоторых непредвзятых болельщиков

p.s. Такие пенальти вообще нельзя ставить никогда
Ну тем не менее такие пенальти уже ставили
Прокопьев,или как его там,Проковьев,после игры однушку в Питере сто пудово заработает. Где этих д......ов мать земля русская рожает, вернее абортирует?
Ответ Влад Хорошёв
Скорее, в Краснодаре, после очередного "телевизионного" пенальти в пользу этих нытиков
Ответ Влад Хорошёв
Как плохо состарился коммент 😂
Арбитр знал что если Сочи сравняет то пенальти он сделает из ничего. И так и случилось в доп время. Тонкая работа доп бонус от Галицкого заработал
Ребята Вам не надоело судейство мусолить без конца, я Краснодарский- играли по большей части отвратительно большую часть смотреть тошно было, ВАР полностью убивает футбол хоть кто там играет - поэтому, чем дальше, тем смотреть стало неинтересно-неважно кого
