Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался

Арбитр решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в двух эпизодах.

Главный арбитр матча Мир РПЛ «Сочи » – «Краснодар » Андрей Прокопов решил не ставить пенальти в двух эпизодах.

На 20-й минуте мяч после удара Эдуарда Сперцяна попал в руку Марсело Алвесу в штрафной. Игроки «Краснодара» просили пенальти, но судья Прокопов пенальти не дал, ВАР не вмешался.

На 44-й минуте Жоау Батчи упал в штрафной после контакта с Артемом Макарчуком . Прокопов снова не дал пенальти, ВАР тоже не вмешивался. Врачи помогали Батчи после этого момента.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

