Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался
Главный арбитр матча Мир РПЛ «Сочи» – «Краснодар» Андрей Прокопов решил не ставить пенальти в двух эпизодах.
На 20-й минуте мяч после удара Эдуарда Сперцяна попал в руку Марсело Алвесу в штрафной. Игроки «Краснодара» просили пенальти, но судья Прокопов пенальти не дал, ВАР не вмешался.
На 44-й минуте Жоау Батчи упал в штрафной после контакта с Артемом Макарчуком. Прокопов снова не дал пенальти, ВАР тоже не вмешивался. Врачи помогали Батчи после этого момента.
Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Любой фол против игрока Краснодара это свисток,минимум предупреждение, а лучше жёлтая карточка.
Любой фол игрока Краснодара их нет, игроки Краснодара вообще не фолят.
p.s. Такие пенальти вообще нельзя ставить никогда