«Спартак» рискует пропустить целую пачку в Питере – у них нет защиты, полузащита только появляется. «Зенит» злой после «Оренбурга», они все там на грани». Первак о матче РПЛ

Первак: «Спартак» рискует пропустить пачку от «Зенита», петербуржцы сейчас злые.

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Первак считает, что красно-белые рискуют пропустить большое количество голов от «Зенита».

Команды сегодня сыграют в 21-м туре Мир РПЛ в 16:00 по московскому времени.

«В отдельно взятом матче «Зенит » может забить очень много. Играть-то есть кому, забивать есть кому. Ввиду проблем в обороне «Спартак» рискует пропустить в Питере целую пачку.

Я в трех матчах красно-белых вообще не увидел защиты и середины. В матче с «Акроном » (4:3) только чуть середина начала появляться. Я не понимаю, как в обороне оказался Дмитриев. Он числился в защите и был всегда впереди. Если смотреть в заявку, то на замену в «Спартаке» есть один защитник. Атакующих игроков хватает.



«Зенит» злой после «Оренбурга» (1:2). Они там на грани... Семак и все вместе взятые. Звезды «Зенита» играют тяжело, пока не могут в футбол играть. Пока все какие-то вымученные матчи были, но на «Спартак» могут собраться», – сказал Первак.