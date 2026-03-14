  • «Спартак» рискует пропустить целую пачку в Питере – у них нет защиты, полузащита только появляется. «Зенит» злой после «Оренбурга», они все там на грани». Первак о матче РПЛ
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что красно-белые рискуют пропустить большое количество голов от «Зенита».

Команды сегодня сыграют в 21-м туре Мир РПЛ в 16:00 по московскому времени.

«В отдельно взятом матче «Зенит» может забить очень много. Играть-то есть кому, забивать есть кому. Ввиду проблем в обороне «Спартак» рискует пропустить в Питере целую пачку.

Я в трех матчах красно-белых вообще не увидел защиты и середины. В матче с «Акроном» (4:3) только чуть середина начала появляться. Я не понимаю, как в обороне оказался Дмитриев. Он числился в защите и был всегда впереди. Если смотреть в заявку, то на замену в «Спартаке» есть один защитник. Атакующих игроков хватает.

«Зенит» злой после «Оренбурга» (1:2). Они там на грани... Семак и все вместе взятые. Звезды «Зенита» играют тяжело, пока не могут в футбол играть. Пока все какие-то вымученные матчи были, но на «Спартак» могут собраться», – сказал Первак.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
17 комментариев
Сегодня Зенит не выиграет
Кто сказал)) 5-1 будет счёт
Выражение «все на грани» означает состояние, близкое к критическому пределу, за которым следует переход к другому, обычно худшему состоянию, — исчезновению, срыву или катастрофе. Это крайняя точка напряжения, когда ситуация может кардинально измениться в любой момент. Часто используется фраза «на грани вымирания» или «на грани срыва».
© ИИ
Как же хочется , чтоб 1 раз спартак вышел и хлопнул ребяток из Питера ) но это как в ролике только мечты
Целую пачку? От кого? Зенит последнее время полностью импотентный в атаке.
Скорее Зенит с мегастратегом Семаком пачку получит.
Удивительная вещь: я как болельщик Спартака очень скептически отношусь к шансам на приемлемый исход в Питере и вообще не исключаю, что Спартак сегодня может спокойно и пятак получить. А болельщики зенита говорят, что уже сам зенит получит целую пачку. Парадокс прям
Так мы просто игры Зенита в этом сезоне смотрим и оттуда делаем выводы. Игры особо нет, как и химии у игроков. Выходят и мучаются
Шаманят изо всех сил :))
У кого меньше проблем,тот и победит)
На грани психического срыва они там все, после Оренбурга. Весна пришла, обострение)
7 мячей вряд ли, но 5 не удивлюсь абсолютно. Половина состава Спартака -уровень пердива
Не рискует, а пропустит, скорее всего! )
уже у самагона интервью берут, ну и журналисты у нас))
