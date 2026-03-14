Сын Семака Савва дебютировал в ЮФЛ за «Зенит» U15
Сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака Савва дебютировал в Юношеской футбольной лиге (U15) за «Зенит».
В субботу «Зенит» на выезде играл с «Уралом» в ЮФЛ и выиграл 7:1. Сын Семака вышел на поле на 62‑й минуте при счете 5:1. Савва не отметился результативными действиями.
«Зенит» набрал 6 очков в двух матчах и занимает первое место в таблице.
11 комментариев
Успехов парню. Нередко природа на детях отдыхает. Но как знать. Те же Тюрамы 🤷🏻
Дело не только в природе… времена меняются, характер страдает… очень мало по спортивному злых и голодных… а вот красноречивых порядком больше. А так солидарен с вами! Искренне желаю всем молодым успехов и целеустремленности)
Савва Сергеевич Семак такое конечно
Смена Соболеву на подходе))))
Ростёт Питерская Смена!☝️😁
Ну папа классный игрок был, сыну удачи!
Савва на районе
Осталось папе лет 20 продержаться главным и как раз смена на пост подрастет
