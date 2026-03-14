Сын Семака Савва дебютировал в ЮФЛ за «Зенит» U15

Сын главного тренера «Зенита » Сергея Семака Савва дебютировал в Юношеской футбольной лиге (U15) за «Зенит».

В субботу «Зенит» на выезде играл с «Уралом» в ЮФЛ и выиграл 7:1. Сын Семака вышел на поле на 62‑й минуте при счете 5:1. Савва не отметился результативными действиями.

«Зенит» набрал 6 очков в двух матчах и занимает первое место в таблице.