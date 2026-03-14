  • Слот о результатах клубов АПЛ в ЛЧ: «Не надо делать поспешных выводов, на следующей неделе они могут быть другими. Пять команд играли на выезде»
Слот о клубах АПЛ в ЛЧ: рано делать выводы, но отсутствие паузы не идет на пользу.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о причинах неудач команд АПЛ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На счету английских команд 4 поражения и две ничьих в первых матчах этой стадии турнира. «Красные» со счетом 0:1 уступили «Галатасараю» в Турции.

О результатах

«[Важно] не делать поспешных выводов после одного игрового дня. Это слишком маленькая выборка и не самое разумное решение, потому что, возможно, после следующей недели мы придем к совершенно другому выводу».

О том, является ли расписание проблемой

«В целом, отсутствие зимнего перерыва не идет на пользу английским клубам, но я не говорю, что все эти команды проиграли из-за этого. Почему? Потому что в 1/8 финала еврокубков вы встречаетесь с очень сильными командами. И пять из четырех команд Премьер-лиги (вероятно, Слот имел в виду шесть команд – Спортс’‘) играли на выезде.

Давайте сначала оценим все наши результаты после следующей недели. Но, возможно, даже тогда будет еще слишком рано делать выводы».

О том, что не ожидал поражения «Манчестер Сити» (0:3) от «Реала», смотря начало матча

«Я обычно не делаю поспешных выводов по одной игре», – сказал Слот.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Ну не знаю Ман сити вряд-ли отыграется, Ньюкасале нечего ловить на камп ноу, в Челси тоже мало вериться, Тоттенхэм уже вылетел не только из лиги чемпионов по ходу шанс только на Ливерпуль надеюсь не подведет
Пожелаем Слоту не стать шестой из пяти команд, попадающих в ЛЧ!
и смешно и тревожно ))
Материалы по теме
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
13 марта, 16:21
Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»
13 марта, 15:25
Эмери про игру клубов АПЛ в ЛЧ: «Вчерашние результаты – это вау! Можно говорить, что Премьер-лига сильнее других, лучше, но в Европе тяжело»
12 марта, 22:48
Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих
12 марта, 22:02
Рекомендуем
Главные новости
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
32 минуты назадВидео
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
29 минут назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
30 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
30 минут назадLive
Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»
38 минут назад
Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»
51 минуту назадВидео
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
сегодня, 13:30Live
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
сегодня, 13:16
Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»
сегодня, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
только чтоLive
«Пари НН» – «Крылья Советов». 2:0 – Олусегун и Вешнер Тичич забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Александр Мостовой: «Талалаева надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. Он уже до этого гавкался с людьми»
11 минут назад
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
25 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
30 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
30 минут назадLive
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
сегодня, 12:58
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»
сегодня, 12:32
Рекомендуем