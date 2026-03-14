Слот о результатах клубов АПЛ в ЛЧ: «Не надо делать поспешных выводов, на следующей неделе они могут быть другими. Пять команд играли на выезде»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о причинах неудач команд АПЛ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На счету английских команд 4 поражения и две ничьих в первых матчах этой стадии турнира. «Красные» со счетом 0:1 уступили «Галатасараю» в Турции.
О результатах
«[Важно] не делать поспешных выводов после одного игрового дня. Это слишком маленькая выборка и не самое разумное решение, потому что, возможно, после следующей недели мы придем к совершенно другому выводу».
О том, является ли расписание проблемой
«В целом, отсутствие зимнего перерыва не идет на пользу английским клубам, но я не говорю, что все эти команды проиграли из-за этого. Почему? Потому что в 1/8 финала еврокубков вы встречаетесь с очень сильными командами. И пять из четырех команд Премьер-лиги (вероятно, Слот имел в виду шесть команд – Спортс’‘) играли на выезде.
Давайте сначала оценим все наши результаты после следующей недели. Но, возможно, даже тогда будет еще слишком рано делать выводы».
О том, что не ожидал поражения «Манчестер Сити» (0:3) от «Реала», смотря начало матча
«Я обычно не делаю поспешных выводов по одной игре», – сказал Слот.