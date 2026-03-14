Андре Силва: «Роналду каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Его личный пример важнее советов»

Андре Силва: Роналду каждый день доказывает, что хочет быть лучшим.

Форвард «Эльче» Андре Силва высоко отозвался о Криштиану Роналду.

– Давал ли вам Роналду какие-нибудь советы на протяжении вашей карьеры?

– Пожалуй, важнее конкретных советов для меня его личный пример. Его отношение к делу, его менталитет, то, как он всегда настроен на работу и каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Вот в чем заключается главный урок, – сказал Силва, игравший с форвардом «Аль-Насра» за сборную Португалии.