Андре Силва: «Роналду каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Его личный пример важнее советов»
Форвард «Эльче» Андре Силва высоко отозвался о Криштиану Роналду.
– Давал ли вам Роналду какие-нибудь советы на протяжении вашей карьеры?
– Пожалуй, важнее конкретных советов для меня его личный пример. Его отношение к делу, его менталитет, то, как он всегда настроен на работу и каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Вот в чем заключается главный урок, – сказал Силва, игравший с форвардом «Аль-Насра» за сборную Португалии.
Ближе к лету все будут облизывать деда, чтобы тот вызвал его на чм)
Как продул карьеру Андре? Удивляюсь
У него все же не было особого таланта, провел среднюю карьеру в европейском футболе высших достижений - это уже само по себе сильно. То, что его хвалил Роналду - на безрыбье центрфорвардов можно было хвалить и Силву, сам Роналду выбрал куда более современное амплуа для реализации своего потенциала, а центральных у португесов и сегодня нема
100 % на следующий игру сборной вызовут Андре после этого
