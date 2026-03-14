  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
5

Глушаков про «Зенит» – «Спартак»: «Матч-загадка, обе команды играют не очень хорошо. У Соболева принципиальные амбиции забить красно-белым, настрой будет запредельным»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом».

Команды сыграют в Санкт-Петербурге в 21-м туре Мир РПЛ в 16:00 по московскому времени.

– Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл. Такая ситуация, что обе команды не очень хорошую игру показывают. Это будет матч-загадка. Преждевременно определять победителя – неправильно.

– «Спартак» пропустил 10 мячей за три матча. Нет ли у команды проблем в обороне?

– Есть проблема в команде. Обороняется вся команда и забивает тоже. Винить Максименко в пропущенных мячах неправильно. Если команда хорошо играет, то и вратарь тоже. Александр часто выручает, ссылаться на его ошибки в пропущенных не стоит. Оборона начинается с атаки. Вся команда виновата в пропущенных мячах.

– Как вам кажется, кто из нападающих «Зенита» может представлять наибольшую угрозу для «Спартака»: Соболев или Дуран?

– Сергей Богданович [Семак] – опытный специалист, разберется, кто будет играть. Но, думаю, что у Соболева есть свои принципиальные амбиции забить «Спартаку», поэтому настрой у него будет запредельным. Но тренерскому штабу виднее, кто должен выйти на поле, – сказал Глушаков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДжон Дуран
logoАлександр Максименко
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoДенис Глушаков
logoСоветский спорт
психология
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное.чтобы после матча говорили только про футбол,а не про ВАР и так далее.
Не следил за Соболевым в Спартаке. Но вроде он сам захотел уйти. Откуда спец настрой, к команду которая сделала ему имя?
Ответ Александр
Не следил за Соболевым в Спартаке. Но вроде он сам захотел уйти. Откуда спец настрой, к команду которая сделала ему имя?
ну ты делай скидку на умственный уровень
Запредельный настрой как ключ к успеху!
И что мешает так настраиваться на все матчи без исключения и феирить?
А ответ подозревпю, прост... Отсутствие личных обид🤷‍♂️.
Личные обиды, как квинтесенция профессианализма по русски!☝️
Есть обиды, есть настрой. Нет обид, всё по барабану...
у кого ни плюнь амбиции перед кб
Читайте новости футбола в любимой соцсети
