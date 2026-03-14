Глушаков про «Зенит» – «Спартак»: «Матч-загадка, обе команды играют не очень хорошо. У Соболева принципиальные амбиции забить красно-белым, настрой будет запредельным»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом».
Команды сыграют в Санкт-Петербурге в 21-м туре Мир РПЛ в 16:00 по московскому времени.
– Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл. Такая ситуация, что обе команды не очень хорошую игру показывают. Это будет матч-загадка. Преждевременно определять победителя – неправильно.
– «Спартак» пропустил 10 мячей за три матча. Нет ли у команды проблем в обороне?
– Есть проблема в команде. Обороняется вся команда и забивает тоже. Винить Максименко в пропущенных мячах неправильно. Если команда хорошо играет, то и вратарь тоже. Александр часто выручает, ссылаться на его ошибки в пропущенных не стоит. Оборона начинается с атаки. Вся команда виновата в пропущенных мячах.
– Как вам кажется, кто из нападающих «Зенита» может представлять наибольшую угрозу для «Спартака»: Соболев или Дуран?
– Сергей Богданович [Семак] – опытный специалист, разберется, кто будет играть. Но, думаю, что у Соболева есть свои принципиальные амбиции забить «Спартаку», поэтому настрой у него будет запредельным. Но тренерскому штабу виднее, кто должен выйти на поле, – сказал Глушаков.
И что мешает так настраиваться на все матчи без исключения и феирить?
А ответ подозревпю, прост... Отсутствие личных обид🤷♂️.
Личные обиды, как квинтесенция профессианализма по русски!☝️
Есть обиды, есть настрой. Нет обид, всё по барабану...