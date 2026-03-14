В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»

В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда.

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен подтвердил интерес к вингеру «Спартака» Тео Бонгонда.

«Подтверждаю, что футболист «Спартака» Бонгонда нам интересен. Переговоры ведет лично президент клуба Дархан Кызайбаев.

Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день «Спартак» запрашивает очень большую сумму за трансфер. Сам игрок нам нравится, мы хотим видеть Бонгонда в «Ордабасы», – сказал Маулен.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В этом сезоне вингер поучаствовал в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.