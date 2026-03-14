  • В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»
В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен подтвердил интерес к вингеру «Спартака» Тео Бонгонда.

«Подтверждаю, что футболист «Спартака» Бонгонда нам интересен. Переговоры ведет лично президент клуба Дархан Кызайбаев.

Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день «Спартак» запрашивает очень большую сумму за трансфер. Сам игрок нам нравится, мы хотим видеть Бонгонда в «Ордабасы», – сказал Маулен.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В этом сезоне вингер поучаствовал в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: «Чемпионат»
Тео Бонгонда
возможные трансферы
Спартак
премьер-лига Россия
Чемпионат.com
Ордабасы
высшая лига Казахстан
Sports – Казахстан
Как купили за 7+3 он никому не нужен и как принято у нас чистая потеря бабок
Ну его купили давно,контратк заканчивается,значит он его отработал.Никто не расторгает с ним договор и не платит ему не устуйюку.Что бы продлить,нужно дать ему ЗП больше чем сейчас,видимо посчитали это не целесообразным для игрока запаса,которым он стал из-за Солари.Тем более взяли Сауся и еще поправится кода то Самошников,оба с Российскими паспортами.
Отличный игрок. Очень хорошего уровня. Техничнее Солари. Если бы за него 18 лямов отвалили, играл бы он в основе ((
Почему его задвинули? не понимаю блин.
Хоть бы написали в новости откуда эти Ордабасы. Зачем Бангонда в расцвете сил они?Мог наверное в Саудовскую Аравию на хорошие деньги уехать,там все же по интереснее.
Если честно этот игрок даже не уровня РПЛ, я даже удивляюсь как он играл в Испании, но раз так спокойно отпустили этого кота в мешке, то настоящий его уровень ясень как пень. Не удивлюсь если скоро его будут хотеть не только казахи, но и молдаване, румыны, албанцы, хорваты, команды из Андорры, Сан-Марино, или зачем тревожить зарубежные лиги, вот например новость бомбой будет, если клубы Медиалиги будут вести с ним переговоры, а потом и вовсе клубы ЛФЛ Москвы, и пылить он будет у меня на районе на искусственном покрытии, впритык с полем есть академия Тимирязевец, правда там мелкие играют, но такую звезду впустят потренироваться в зале, принять душ, нырнуть в бассейн (дельфинов нет), ну и недалеко кстати есть ничего такая Гостиница, немножко проехать на автобусе, можно по дешёвке снимать хату у меня на районе, рядом есть Дикси, Пятёрочка, магазины со свежей выпечкой, пивасика много, есть ресторан Тануки, пиццерии и много чего ещё, думаю мой скромный район и карьера в клубе ЛФЛ ему понравится)
