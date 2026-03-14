Мостовой выложил фото с Кахигао: «Встреча старых amigos. Работу в «Спартаке» не обсуждали»

Мостовой о встрече с Кахигао: работу в «Спартаке» не обсуждали.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой встретился со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао .

Мостовой опубликовал в своем телеграм-канале совместную фотографию с испанцем и написал: «Встреча старых amigos («друзья» с испанского – Спортс’‘)».

«Вчера встретились с Кахигао, поболтали, у нас есть общие знакомые и друзья.

Прилично пообщались, поговорили на тему «Спартака » в том числе, другие темы тоже обсудили.

Работу в «Спартаке» не обсуждали, таких вопросов мне не задавали», – приводит слова Мостового ТАСС.

