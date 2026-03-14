Генич о «Динамо»: «Состав – багаж Карпина, но его идеи и запреты не приносили результат. Сейчас все удачно – они забивают, футболисты начинают верить штабу»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос, видит ли он в нынешнем «Динамо» наследие Валерия Карпина.
Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в ноябре, сейчас команду возглавляет Ролан Гусев. Москвичи выиграли 3 последних матча во всех турнирах после возобновления сезона.
«Вижу, что состав – это багаж Карпина. То, что эти футболисты могли и должны были играть лучше, вообще нет никаких сомнений. Проблемы большинства футболистов – это когда идеи тренера не приносят результат.
Почему сейчас кажется, что у «Динамо» все хорошо? Потому что все удачно сложилось – реализовали все, забили, и ты уже начинаешь думать, что тренер все делает правильно. И когда тренер предлагает решения, и это приносит результат, и все улыбаются – футболисты начинают верить штабу.
А у Карпина – все время ограничения, запреты – это есть, то не есть. И это все не приносило результат. Если бы результат они вытягивали, ситуация была бы другой», – сказал Генич.