  • Генич о «Динамо»: «Состав – багаж Карпина, но его идеи и запреты не приносили результат. Сейчас все удачно – они забивают, футболисты начинают верить штабу»
18

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос, видит ли он в нынешнем «Динамо» наследие Валерия Карпина.

Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в ноябре, сейчас команду возглавляет Ролан Гусев. Москвичи выиграли 3 последних матча во всех турнирах после возобновления сезона.

«Вижу, что состав – это багаж Карпина. То, что эти футболисты могли и должны были играть лучше, вообще нет никаких сомнений. Проблемы большинства футболистов – это когда идеи тренера не приносят результат.

Почему сейчас кажется, что у «Динамо» все хорошо? Потому что все удачно сложилось – реализовали все, забили, и ты уже начинаешь думать, что тренер все делает правильно. И когда тренер предлагает решения, и это приносит результат, и все улыбаются – футболисты начинают верить штабу.

А у Карпина – все время ограничения, запреты – это есть, то не есть. И это все не приносило результат. Если бы результат они вытягивали, ситуация была бы другой», – сказал Генич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Особенно выставленный при Карине на трансфер Нгамале , тоже его багаж видимо
Карпин мотивировал его таким образом))) а Гусев пожинает плоды успешных методов предшественника)))
Из багажа Карпина регулярно играет только Осипенко. И тот только до тех пор, пока Рикардо форму набирает.
Есть там багаж из 2-3 человек, сдать бы его в бюро потерянных вещей или вернуть Карпину.
Нгамале вообще не играл, Скопа редко играл, Маричаль редко играл, Рубенс не на той позиции играл
Багаж без ручки это и есть Карпин. Глебов, Зайнутдинов плюс Осипенко, пока играющий.
Он просто косно язычный.
Гейнич это ты багаж Карпина ...
пустобрех
Валера не тренер, а гастроэнтеролог. В ограничениях еды он разбирается лучше, чем в тренерском деле.
Видимо штатная позиция диетолога не была закрыта
Особенно Нгамалё!) Футболист железной Карпинской основы. Жена Нгамолё, или кем там она ему является, не даст соврать🤭😁🤣.
