Генич о «Динамо»: «Состав – багаж Карпина, но его идеи и запреты не приносили результат. Сейчас все удачно – они забивают, футболисты начинают верить штабу»

Генич о «Динамо»: состав – багаж Карпина, но его запреты не приносили результат.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич ответил на вопрос, видит ли он в нынешнем «Динамо» наследие Валерия Карпина .

Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в ноябре, сейчас команду возглавляет Ролан Гусев . Москвичи выиграли 3 последних матча во всех турнирах после возобновления сезона.

«Вижу, что состав – это багаж Карпина. То, что эти футболисты могли и должны были играть лучше, вообще нет никаких сомнений. Проблемы большинства футболистов – это когда идеи тренера не приносят результат.

Почему сейчас кажется, что у «Динамо » все хорошо? Потому что все удачно сложилось – реализовали все, забили, и ты уже начинаешь думать, что тренер все делает правильно. И когда тренер предлагает решения, и это приносит результат, и все улыбаются – футболисты начинают верить штабу.

А у Карпина – все время ограничения, запреты – это есть, то не есть. И это все не приносило результат. Если бы результат они вытягивали, ситуация была бы другой», – сказал Генич.