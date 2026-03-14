  • «Балтика» обыграла ЦСКА благодаря голу Хиля – 1:0! Талалаев и Челестини устроили стычку в конце игры и получили по красной
ЦСКА уступил «Балтике».

В 21-м туре Мир РПЛ ЦСКА в гостях проиграл «Балтике» – 0:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Игра проходила в Сочи на арене «Олимпийский стадион Фишт».

Единственный гол забил на 63-й минуте Брайан Хиль, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Баринова. В конце игры команды устроили массовую стычку после того, как Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Она завершилась удалением обоих главных тренеров.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 17:30, Ростех Арена
Балтика
1 - 0
ЦСКА
Хиль
90’
+14’
Бевеев
90’
+14’
90’
+11’
Кармо
Титков
90’
+10’
90’
+9’
Челестини
Талалаев
90’
+9’
90’
+1’
Жоао Виктор
89’
Мойзес
Мендель   Филин
80’
Титков   Андерсон
76’
75’
Матеус Рейс   Данилов
69’
Глебов   Козлов
69’
Баринов   Кармо
69’
Круговой   Попович
65’
Мусаев   Воронов
  Хиль
63’
Йенне   Манелов
61’
Чивич   Рядно
61’
Йенне
51’
И. Петров   Мендель
46’
2тайм
Перерыв
45’
Глебов
Андраде
34’
Балтика
Бориско, Чивич, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, Йенне, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль
Запасные: Андерсон, Манелов, Степанов, Мурид, Любаков, Кукушкин, Рядно, Филин, Ковач, Ковалев, Мендель, Оффор
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Обляков, Баринов, Глебов, Круговой, Кисляк, Мусаев
Запасные: Данилов, Козлов, Руис, Лукин, Попович, Алвес, Бандикян, Кармо, Воронов, Бесаев, Баровский, Тороп
Балтика конечно молодчики, но Талалай просто конченый)
Вообще полностью конеченый. Ему ща диферамбы дают - поперло 1 сезон, бывает, посмотрим что в следуещем будет. Но вот тут - считай конец матча и такое творит.
Где он до этого то был? Там и будет.
Баринов:"Вот придет время и я вам расскажу всю правду!")) Своей игрой уже все рассказал)
А он играет разве? Я его не видел сегодня
"На самом деле меня отправили в ЦСКА слить им вторую часть сезона"
Баринов и Гонду прям с ноги зашли в команду. Троянские кони)
Футбольный бог всё видит
Я против переходов между ближайшими конкурентами
Да, ещё в одном сезоне.
Ну за какими-то редкими исключениями
ну Лусиано обменяли,то есть не было такого,что усиливаются за счёт конкурента,всё таки Дивеев явно не самый плохой русский защитник,а вот Баринов будто бы да,тут можно сказать про переход к конкуренту.
Я просто напомню, что ЦСКА - обладатель Кубка Матч-Премьер. Не надо было трогать эту бяку.
Комментаторы матч тв как Талалаеву жопу лижут и оправдывают, знают что еще придется наблюдать этого эксперта в студии матч тв
Неприятно слушать местного комментатора. Который все время пытается оправдать поведение Талалаева и вообще пропускает грубость Балтики
Впаяйте Талалаю дискву до конца сезона, совсем у него уже кукуха потекла, на ровном месте провокации мутить...
Какой трансфер армейцы оформили! Баринов снова отличился 😁👏🏻
Повязку ему, срочно!!!
Ну, примерно, я так себе и представляю медиалигу 😂
лучший! Вот на такое я бы походил)
Вильягра, прости. Ты был топ!
Обыгрывали, не замечая, и его, но так не привозил он, конечно.
Ребята

Когда в РПЛ были такие эмоции? Просто рад что до конца посмотрел этот матч
