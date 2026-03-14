Матч окончен
«Балтика» обыграла ЦСКА благодаря голу Хиля – 1:0! Талалаев и Челестини устроили стычку в конце игры и получили по красной
ЦСКА уступил «Балтике».
В 21-м туре Мир РПЛ ЦСКА в гостях проиграл «Балтике» – 0:1.
Спортс'' вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила в Сочи на арене «Олимпийский стадион Фишт».
Единственный гол забил на 63-й минуте Брайан Хиль, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Баринова. В конце игры команды устроили массовую стычку после того, как Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Она завершилась удалением обоих главных тренеров.
Когда в РПЛ были такие эмоции? Просто рад что до конца посмотрел этот матч