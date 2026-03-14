«Балтика» обыграла ЦСКА благодаря голу Хиля – 1:0! Талалаев и Челестини устроили стычку в конце игры и получили по красной

ЦСКА уступил «Балтике».

В 21-м туре Мир РПЛ ЦСКА в гостях проиграл «Балтике» – 0:1.

Игра проходила в Сочи на арене «Олимпийский стадион Фишт».

Единственный гол забил на 63-й минуте Брайан Хиль, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Баринова. В конце игры команды устроили массовую стычку после того, как Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Она завершилась удалением обоих главных тренеров.

