Агент Захаряна о травмах хавбека «Сосьедада»: «Стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки. Травмы позади»

Агент Захаряна о травмах: стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки.

Геннадий Голубин , агент полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , высказался о травмах футболиста.

За все время в «Сосьедаде» Захарян получил семь травм. Из-за них он пропустил 49 матчей.

«Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе. С чем были связаны травмы? С обстоятельствами. Только залечил одну травму, тут же получил вторую на тренировке. Просто возникла такая ситуация. Это было стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки», – сказал Голубин.