Агент Захаряна о травмах хавбека «Сосьедада»: «Стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки. Травмы позади»
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травмах футболиста.
За все время в «Сосьедаде» Захарян получил семь травм. Из-за них он пропустил 49 матчей.
«Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе. С чем были связаны травмы? С обстоятельствами. Только залечил одну травму, тут же получил вторую на тренировке. Просто возникла такая ситуация. Это было стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки», – сказал Голубин.
Источник: Metaratings.ru
Буду рад успехам Арсена, но за март 25 минут всего игрового времени, за февраль 60
Да это уже как издевка звучит, лучше бы молчал просто
