  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта раскритиковал Фонта: «У его команды ложный элитаризм, они будто писают одеколоном. Я президент «Барсы» и буду им до самой смерти»
34

Жоан Лапорта раскритиковал кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта.

«Есть один человек, который каждый раз, когда открывает рот, дестабилизирует ситуацию. Они даже пытались добиться того, чтобы мы не смогли зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора. Он говорит о титулах других, но не о наших. Знаете, кого мы обыграли в трех последних финалах? Это позор, когда кандидат в президенты «Барсы» играет на руку враждебным медиа.

Они вели кампанию нечестно. Его соратник, который почти утопил [финансовую компанию] Banco Sabadell, теперь обвиняет нас в том, что мы якобы положили деньги себе в карман. И вдруг появляется иск, полный лжи, а на следующий день кандидат начинает придавать ему достоверность.

Фонт использовал имя Матеу Алемани, а потом устроил этот фарс с Холандом (Фонт намекал на интерес к норвежцу – Спортс”). У него нет чувства стыда: через пять минут представитель Холанда все опроверг.

У них ложный элитаризм – иногда они будто писают одеколоном. Им не нравятся макароны из бара Bocata, люди, которые работают в Mercabarna или те, кто трудятся в сельском хозяйстве.

И пусть он скажет, что я бывший президент «Барсы»... Я президент «Барсы» и буду им до самой смерти. Если ты занимался демагогией, если тебе не нравятся игроки «Барсы», ты дискредитировал себя как кандидат в президенты», – сказал Лапорта.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoБарселона
Виктор Фонт
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
>>>Они вели кампанию нечестно

Сказал человек, который строил свою прошлую кампанию перед выборами за счёт имени Месси.
какой же балаган
Ответ bororo
выборы
Ответ Егор_1116798610
Выборы выборы-кандидаты п…
про смерть конечно зря он, Фонт на ус намотает ))
Цирк какой-то)
Фонт обычный болтун и популист и если его выберут президентом ФК Барселона, то судьба
Барселоны будет такой же, как при правлении Бартомеу.
Ответ Nico52
Мужик, дело в том, что мы не знаем, как Фонт справится со своей работой. А вот то, что Лапорта популист и хитрый лист, знаем. И многие влюблены в него. Главное, никто отчётов финансовых не видел в глаза, а если и есть в свободном доступе что-то, то это то, что позволил выйти в свет Лапорта. Но все уверены, что он поднял Барсу с колен. Что-то мне это напоминает
больше, чем цирк
Лапорта сам себя закапывать начал, если бы еще неделя до выборов была бы, я на его месте не был бы настолько уверен в своей победе. Фонту нужно было просто провоцировать Лапорту, задевать его самолюбие и как видим, Жоан отлично справляется с тем, чтобы дарить очки своему оппоненту.
Про ложный элитаризм и одеколон - в мемориз.
Аксиома Эскобара
еще один несменяемый сиделец...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем