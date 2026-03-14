Лапорта раскритиковал Фонта: «У его команды ложный элитаризм, они будто писают одеколоном. Я президент «Барсы» и буду им до самой смерти»

Лапорта раскритиковал Фонта: у них ложный элитаризм, они будто писают одеколоном.

Жоан Лапорта раскритиковал кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта .

«Есть один человек, который каждый раз, когда открывает рот, дестабилизирует ситуацию. Они даже пытались добиться того, чтобы мы не смогли зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора. Он говорит о титулах других, но не о наших. Знаете, кого мы обыграли в трех последних финалах? Это позор, когда кандидат в президенты «Барсы» играет на руку враждебным медиа.

Они вели кампанию нечестно. Его соратник, который почти утопил [финансовую компанию] Banco Sabadell, теперь обвиняет нас в том, что мы якобы положили деньги себе в карман. И вдруг появляется иск, полный лжи, а на следующий день кандидат начинает придавать ему достоверность.

Фонт использовал имя Матеу Алемани, а потом устроил этот фарс с Холандом (Фонт намекал на интерес к норвежцу – Спортс”). У него нет чувства стыда: через пять минут представитель Холанда все опроверг.

У них ложный элитаризм – иногда они будто писают одеколоном. Им не нравятся макароны из бара Bocata, люди, которые работают в Mercabarna или те, кто трудятся в сельском хозяйстве.

И пусть он скажет, что я бывший президент «Барсы»... Я президент «Барсы» и буду им до самой смерти. Если ты занимался демагогией, если тебе не нравятся игроки «Барсы», ты дискредитировал себя как кандидат в президенты», – сказал Лапорта.