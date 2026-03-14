  Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде
Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде

Место проведения Финалиссимы может стать известно сегодня.

Ранее появилась информация, что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести. Позднее стало известно, что аргентинская команда отказалась играть в Мадриде.

По информации журналиста TNT Sports Кристиана Камино, сборная Аргентины рассматривает возможность проведения двухматчевого противостояния с Испанией: сначала на «Сантьяго Бернабеу», а затем на «Монументале» в Буэнос-Айресе.

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) также предлагает Лиссабон и Лондон в качестве потенциальных мест проведения.

Как пишет TyC Sports, президент AFA Клаудио Тапиа и его коллега из КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес встретились в Буэнос-Айресе, чтобы утвердить отказ от проведения единственного матча в Испании. В пятницу днем ​​УЕФА были предложены несколько вариантов проведения матчей в Европе: в Португалии, Англии или Италии. Окончательное решение должно быть объявлено в субботу. 

Недовольство AFA идеей с «Сантьяго Бернабеу» связано с тем, что испанская сборная будет считаться домашней командой. Кроме того, оказалось, что европейский руководящий орган, обладающий организационными правами на этот турнир, встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и согласился на проведение матча без предварительных консультаций с КОНМЕБОЛ или Аргентинской футбольной ассоциацией.

Раздувают хайп на никому не нужном товарняке
Просто отменить и все
Ответ Rio (BLR)
В смысле не нужном? Если Аргентина победит, то это очень важный турнир и значимый кубок.
Если проиграет, то никому не нужная товарка
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален пользователем
Предлагаю провести первый матч на Олимпийском стадионе в Киеве, второй на Лужниках в Москве. Под всеобщее ликование толпы заключить трехстороннее соглашение — "peace deal" — с участием президентов России, Украины и США. Победителям матча вручить в подарок оранжевый Zeekr.
Пока получается только peace deal.
Первый матч в Раменском, второй матч в Химках. Стадионы простаивают, пусть там мяч погоняют )
Неправильно. Один матч в Хабаровске, другой в Оренбурге. Только хардкор.
Саранск забыли
Лужники ждут
Комментарий скрыт
Очень хочется посмотреть матч великих сборных Аргентина Испания!
Интересно, какому иди@ту пришла в голову мысль провести финал в Испании, где у испанцев будет преимущество своего поля? Идеальный вариант - Уэмбли или Allianz Arena в Мюнхене.
На альянц арене будет преимущество у аргов. Общие прадеды, как-никак.
Тогда и в Испании будет преимущество у аргентинцев, так как у прадедов была такая же идеология как у испанцев в эпоху Франко.
Я здесь почему то замечаю неожиданное:
Аргентина в футболе такой же враг, как Иран в политике.
Интересно, а почему так?
Что касается матча, то чемпионов мира могут выбирать, они владеют самым престижным титулом.

Считаю, отличное место проведения этого матча - Рим.
Так в 2022 году и выбрали чемпионов мира.
Нет.
Они победили в 6 матчах подряд, не имея вариантов отступления.
Больше всех били по воротам, больше всех атаковали и отбирали.
Людей, которые живут ложью и ложью дышат, считаю дураками.
Но вы не такой.
Вы всё знаете.Потому, что вы - гений.
Забавно, что УЕФА и федерация испанцев пытаются диктовать где играть, вместо того чтобы выбрать нейтральную территорию. Совсем за пацанов федерацию аргов держат
За колонию тогда
Лучший вариант Саранск все равно стадион простаивают, а жители Мордовии очень
желают посмотреть этот матч.
Я бы из Пензы приехал в Саранск, чтобы посмотреть на эту игру :))
Сыграйте уже в США, в каком нибудь Техасе. Там испаноязычных наверно уже больше чем англоязычных. Поддержка будет, как у Испании так и у Аргентины. И хороший разогрев перед ЧМ. Так сказать тизер, если кино языком.
