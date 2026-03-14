Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде
Место проведения Финалиссимы может стать известно сегодня.
Ранее появилась информация, что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести. Позднее стало известно, что аргентинская команда отказалась играть в Мадриде.
По информации журналиста TNT Sports Кристиана Камино, сборная Аргентины рассматривает возможность проведения двухматчевого противостояния с Испанией: сначала на «Сантьяго Бернабеу», а затем на «Монументале» в Буэнос-Айресе.
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) также предлагает Лиссабон и Лондон в качестве потенциальных мест проведения.
Как пишет TyC Sports, президент AFA Клаудио Тапиа и его коллега из КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес встретились в Буэнос-Айресе, чтобы утвердить отказ от проведения единственного матча в Испании. В пятницу днем УЕФА были предложены несколько вариантов проведения матчей в Европе: в Португалии, Англии или Италии. Окончательное решение должно быть объявлено в субботу.
Недовольство AFA идеей с «Сантьяго Бернабеу» связано с тем, что испанская сборная будет считаться домашней командой. Кроме того, оказалось, что европейский руководящий орган, обладающий организационными правами на этот турнир, встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и согласился на проведение матча без предварительных консультаций с КОНМЕБОЛ или Аргентинской футбольной ассоциацией.
Просто отменить и все
Если проиграет, то никому не нужная товарка
Аргентина в футболе такой же враг, как Иран в политике.
Интересно, а почему так?
Что касается матча, то чемпионов мира могут выбирать, они владеют самым престижным титулом.
Считаю, отличное место проведения этого матча - Рим.
Они победили в 6 матчах подряд, не имея вариантов отступления.
Больше всех били по воротам, больше всех атаковали и отбирали.
Людей, которые живут ложью и ложью дышат, считаю дураками.
Но вы не такой.
Вы всё знаете.Потому, что вы - гений.
желают посмотреть этот матч.