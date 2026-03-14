Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча – на «Бернабеу» и «Монументале». Также рассматриваются Португалия, Англия или Италия, аргентинцы против одной игры в Мадриде

Аргентина предлагает разбить Финалиссиму на два матча.

Место проведения Финалиссимы может стать известно сегодня.

Ранее появилась информация , что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести. Позднее стало известно, что аргентинская команда отказалась играть в Мадриде.

По информации журналиста TNT Sports Кристиана Камино, сборная Аргентины рассматривает возможность проведения двухматчевого противостояния с Испанией: сначала на «Сантьяго Бернабеу», а затем на «Монументале » в Буэнос-Айресе.

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) также предлагает Лиссабон и Лондон в качестве потенциальных мест проведения.

Как пишет TyC Sports, президент AFA Клаудио Тапиа и его коллега из КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес встретились в Буэнос-Айресе, чтобы утвердить отказ от проведения единственного матча в Испании. В пятницу днем ​​УЕФА были предложены несколько вариантов проведения матчей в Европе: в Португалии, Англии или Италии. Окончательное решение должно быть объявлено в субботу.

Недовольство AFA идеей с «Сантьяго Бернабеу» связано с тем, что испанская сборная будет считаться домашней командой. Кроме того, оказалось, что европейский руководящий орган, обладающий организационными правами на этот турнир, встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и согласился на проведение матча без предварительных консультаций с КОНМЕБОЛ или Аргентинской футбольной ассоциацией.