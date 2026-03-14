Александр Соболев: «Очень нравится Петербург. Изучил весь Крестовский остров, когда родился второй ребенок. Гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.
– Летом исполнится два года вашему пребыванию в Петербурге. Насколько вам комфортен ритм нашего города?
– Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво! Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний – тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти.
– Где находятся ваши любимые места?
– С тех пор как родился второй ребенок, я изучил уже каждый уголок Крестовского острова. Берем кофе и гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока. Современная и комфортная территория для семейного отдыха – все очень красиво. Мне здесь нравится, – сказал Соболев.