  • Александр Соболев: «Очень нравится Петербург. Изучил весь Крестовский остров, когда родился второй ребенок. Гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока»
Александр Соболев: «Очень нравится Петербург. Изучил весь Крестовский остров, когда родился второй ребенок. Гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.

– Летом исполнится два года вашему пребыванию в Петербурге. Насколько вам комфортен ритм нашего города?

– Мне очень нравится Петербург. Особенно летом, когда можно поплавать на лодках и гидроциклах. Очень красиво! Что касается ритма, не скажу, что после Москвы он особо поменялся. Быт у меня прежний – ​тренировка, дом, где-то погулять, в ресторан какой-то зайти.

– Где находятся ваши любимые места?

– С тех пор как родился второй ребенок, я изучил уже каждый уголок Крестовского острова. Берем кофе и гуляем с коляской по парку, до «Газпром Арены», вокруг флагштока. Современная и комфортная территория для семейного отдыха – ​все очень красиво. Мне здесь нравится, – сказал Соболев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
светская хроника
logoГазпром Арена (Крестовский)
Ищет выход в финский залив )))
Ответ alexsem69
Ищет выход в финский залив )))
А ах ха 😜🤝
Ответ alexsem69
Ищет выход в финский залив )))
не его среда) Сочи роднее будет
Флюгер интересно, а какой любимый город будет следующий!? Варианты????
Ответ T622222
Флюгер интересно, а какой любимый город будет следующий!? Варианты????
Полагаю Сочи. Ближе к сородичам, будет с кем поболтать
На послодок любуется,перед арендой.А может фортанет,и продадут.
Материалы по теме
Соболев о взрослении: «29 лет – прекрасный возраст! Если сравнивать с тем, каким я был в 20-22, это вообще разные люди. Раньше не ценил то, что имел, многого не понимал»
вчера, 04:40
Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»
13 марта, 16:48
Семак поставит Соболева в старт «Зенита» на матч со «Спартаком», а не Дурана (Legalbet)
13 марта, 11:35
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция
37 секунд назадLive
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
8 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Но у них одна из самых больших армий болельщиков»
14 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
35 минут назадLive
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
49 минут назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
1 минуту назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
8 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
13 минут назад
Все игроки Испании и Аргентины, включая Месси, были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
26 минут назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
36 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
38 минут назадLive
«Пари НН» – «Крылья Советов». 2:0 – Олусегун и Вешнер Тичич забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
сегодня, 12:58
Рекомендуем