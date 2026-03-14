Юран о пропущенных голах Максименко: «При чем тут он, если дают возможность в штрафной пробивать по воротам? Пенальти разве он сам зарабатывает?»

Юран выступил в защиту вратаря «Спартака» Максименко.

Экс-игрок «Спартака » Сергей Юран оценил игру вратаря Александра Максименко в этом сезоне.

– Сейчас болельщики и эксперты критикуют Максименко за пропущенные мячи. Вы согласны с тем, что он не в лучшей форме на данный момент?

– Футбол – это коллективный вид спорта или бокс, где один выходишь и бьешься? При чем тут Максименко, если дают возможность в штрафной спокойно пробивать по воротам? Да, где-то мог выручить... Но давайте разберемся, как рождаются эти мячи. Пенальти Максименко разве сам зарабатывает?

Или момент с первым и третьим голами «Акрона». Что происходит в штрафной, где защитники? Во вратарской дают пробивать. Это он позволяет такое или оборона? Одно дело, если бы ему забивали с 30 метров или он пенальти зарабатывал бы в свои ворота. Тогда можно сказать, что с Максименко что-то не так. Футбол – это коллективный спорт. Все должны работать на максимум, начиная с нападающего, – сказал Юран.

В этом сезоне Максименко провел 21 матч за «Спартак», пропустил 33 гола и 5 раз сыграл на ноль.