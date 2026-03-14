  • Юран о пропущенных голах Максименко: «При чем тут он, если дают возможность в штрафной пробивать по воротам? Пенальти разве он сам зарабатывает?»
Юран выступил в защиту вратаря «Спартака» Максименко.

Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран оценил игру вратаря Александра Максименко в этом сезоне.

– Сейчас болельщики и эксперты критикуют Максименко за пропущенные мячи. Вы согласны с тем, что он не в лучшей форме на данный момент?

– Футбол – это коллективный вид спорта или бокс, где один выходишь и бьешься? При чем тут Максименко, если дают возможность в штрафной спокойно пробивать по воротам? Да, где-то мог выручить... Но давайте разберемся, как рождаются эти мячи. Пенальти Максименко разве сам зарабатывает?

Или момент с первым и третьим голами «Акрона». Что происходит в штрафной, где защитники? Во вратарской дают пробивать. Это он позволяет такое или оборона? Одно дело, если бы ему забивали с 30 метров или он пенальти зарабатывал бы в свои ворота. Тогда можно сказать, что с Максименко что-то не так. Футбол – это коллективный спорт. Все должны работать на максимум, начиная с нападающего, – сказал Юран.

В этом сезоне Максименко провел 21 матч за «Спартак», пропустил 33 гола и 5 раз сыграл на ноль. 

Источник: «Спорт-Экспресс»
А что он только с пенальти пропускает? Тогда зачем вообще вратарь если просто не давать бить сопернику? Вратарь обязан уметь своевременно на выходах играть, на перехватах, выручать команду. Даже в крайнем матче с пенальти он завалился в правый угол, хотя мог ногами сыграть, удар почти по центру был.
Потому что в футболе разрешено наносить удары из штрафной и соперник, что характерно, этим пользуется
Вся оборона косячит и вратарь часть этой обороны. При стандартах нет чёткого понимания как действовать, кто кого держит, кто за что отвечает. Но руководить обороной, тем более при стандартах должен вратарь, он главный у своих ворот, он должен внушать уверенность, но Максименко только тревогу наводит.
Организацией обороны руководит тренер на тренировках
На фиг вообще вратарь😁😁😁на воротах. Раз он ни чего там на них не должен делать.
Супер эксперты.
А на выходах почему он не играет? Стоит ушами хлопает. Мяч ему в ворота заносят, а он двумя ногами за линией ворот уже пытается что-то вынести
Короче,ясно,тем более не хотел бы,что бы Юран возглавил Спартак,тогда Максименко вообще не посадить на лавку.
Вот из за таких как Юран,которые его крышуют, Максименко реально стоит в воротах с нахальной ухмылкой и не напрягается.. Очень слабый вратарь..
Да Юран вообще виноват во всех проблемах Спартака
И это футбольный тренер говорит? Ну, так можно 999 из 1000 голов оправдать. 1 - это где явный косяк вратаря, типа как в недавнем матче Тоттенхема. А по его логике вратарь вообще не при делах.
Он каждый второй удар заглатывает и не тащит.А вратарь должен не только своё отбивать,но и тащить,когда команде тяжело.
А очень удобно все на вратаря свалить
Материалы по теме
11 вопросов перед матчем «Зенит» – «Спартак». Большое превью
вчера, 07:15
«Газпром-Арена» – боль «Спартака». За 9 лет 0 побед и несколько разгромов
13 марта, 22:10
Мостовой о Максименко и 10 пропущенных голах в 3 матчах: «Мог выручить максимум в двух. Что он мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?»
13 марта, 03:30
Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Плакать хочется от того, что творится в обороне, хотя Максименко и не безгрешен. От «Зенита» жду четыре-пять голов в наши ворота»
10 марта, 19:40
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:1 – Кунья и Каземиро забили с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Барселона» – «Севилья». 1:0 – Рафинья забил с пенальти на 9-й! Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
8 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
9 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
21 минуту назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
23 минуты назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
42 минуты назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
52 минуты назад
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
54 минуты назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
9 минут назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет, есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
12 минут назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
23 минуты назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
36 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
41 минуту назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Рекомендуем