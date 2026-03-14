  • Тедеско могут уволить из «Фенербахче» после первого поражения за 23 матча лиги Турции. Тренер сегодня встретится с президентом Сараном, кандидаты на замену уже определены
Тедеско может покинуть «Фенербахче».

Будущее экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в «Фенербахче» находится под угрозой.

Команда Тедеско, назначенного в сентябре, ранее уступила «Фатих Карагюмрюк» в 26-м туре Суперлиги – 0:2. Тем самым прервалась рекордная серия стамбульцев без поражений в 22 матчах чемпионата.

После этой игры президент клуба Садеттин Саран и его команда провели экстренное совещание, сообщает Sabah. Дальнейшее решение будет принято сегодня после встречи Сарана с Тедеско.

Учитывая возможность ухода тренера, были определены два кандидата на замену – Айкут Коджаман и Исмаил Картал.

Тедеско руководил «Фенербахче» в 39 матчах этого сезона. За это время команда одержала 23 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 26 матчей лиги «Фенербахче» занимает в таблице второе место, на 4 очка отставая от «Галатасарая». У чемпионов есть игра в запасе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sabah
Ну да, после рекордной серии из 22 матчей без поражений нужно увольнять))) турки такие турки))) что ж поделаешь если твой главный конкурент в чемпионате практически без грешен. Но проиграть последнему месту тоже такое себе))) короче оредная турецкая мыльная драма)))
Ответ spartak_1988
После первого же поражения в чемпионате)
Ответ spartak_1988
нет, просто Тедеско привёл в клуб прошлый президент. а этот хочет своего тренера пригласить, но повода уволить не было из-за серии без поражений. вот и нашелся повод
Мостовой где-то открывает чекушечку
Ответ Roman
"Раскусили нефутбольного человека"- ликовал Мостовой.
Ответ Roman
Уже третью за сегодня
Эти дебичи уволили тренера после рекордных 99 очков для второго места(у Сарая было 102). Так что не надо удивляться что и тут могут уволить.
Ответ Евгений Сидоров
По тренерской части все это даже круче , чем Спартак !
С другой стороны , лучше пара поражений, чем 11 ничьих .
В Португалии у Бенфики 8 ничьих при отсутствии поражений и 7 очков от Порту .
В Португалии такое практически невозможно отыграть .
Здесь еще одна ничья и тоже - до свидания ))
Хотя , чистое безумие такое увольнение - не поспоришь !
Легенда турецкого футбола Искендер Мостовоглу высказался о Тедеско: «Тедеско – никто для меня, как и для многих, кто в футболе жизнь отдал. Случайные люди, которые случайно попадают в футбол, цепляются за него, потому что там деньги крутятся. Жизнь себе устраивают за счет футбола и за счет футбольных людей.»
Ответ Хызыр
Искандер Шахедович
Этот нефутбольный человек ещё долго продержался))
Нормально, 22 матча без поражений, и сразу уволить, какой то Леня Федун видимо президент клуба
Президент просто созвонился с Мостовым и сделал для себя важные выводы.
Тудора вместо него брать нужно!
Что за бред 🤣 Суперкубок взял, длительную победную серию выдал, самое время уволить 🤡
Истерички какие-то. Осталось уволить тренера после неточных ударов в первом тайме
