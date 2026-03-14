Тедеско могут уволить из «Фенербахче» после первого поражения за 23 матча лиги Турции. Тренер сегодня встретится с президентом Сараном, кандидаты на замену уже определены

Тедеско может покинуть «Фенербахче».

Будущее экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в «Фенербахче» находится под угрозой.

Команда Тедеско, назначенного в сентябре, ранее уступила «Фатих Карагюмрюк » в 26-м туре Суперлиги – 0:2. Тем самым прервалась рекордная серия стамбульцев без поражений в 22 матчах чемпионата.

После этой игры президент клуба Садеттин Саран и его команда провели экстренное совещание, сообщает Sabah. Дальнейшее решение будет принято сегодня после встречи Сарана с Тедеско.

Учитывая возможность ухода тренера, были определены два кандидата на замену – Айкут Коджаман и Исмаил Картал .

Тедеско руководил «Фенербахче » в 39 матчах этого сезона. За это время команда одержала 23 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 26 матчей лиги «Фенербахче» занимает в таблице второе место, на 4 очка отставая от «Галатасарая». У чемпионов есть игра в запасе.