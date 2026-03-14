Улица в честь Симоняна появилась в Ереване у стадиона «Раздан»

В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна.

В Ереване решением совета старейшин (горсовета) появилась улица в честь бывшего футболиста и тренера Никиты Симоняна.

Об этом сообщил член оппозиционной городской фракции «Мать-Армения» Манук Сукиасян.

«Проект фракции «Мать-Армения» утвержден советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону «Раздан», переименована в честь Никиты Симоняна», – заявил Сукиасян.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов), за который выступал за  с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он возглавлял сборную СССР, а также «Спартак» и «Арарат». На его счету три чемпионства СССР и четыре победы в Кубке страны.

На сегодняшний день легендарный стадион «Раздан» в Ереване находится в плачевном, заброшенном состоянии. Некогда одна из крупнейших арен СССР практически не эксплуатируется по прямому назначению и постепенно разрушается. Стадион признан аварийным. Бетонные конструкции трибун ветшают, а чаша арены заросла травой.
У аврмян школа футбольная и бокса была очень мощная в СССР
вообще до звезды
Русский армянин, армянский русский! 💪🏻
❤️Симонян🤍! Вперед, Спартак!
