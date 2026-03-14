Улица в честь Симоняна появилась в Ереване у стадиона «Раздан»

В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна.

В Ереване решением совета старейшин (горсовета) появилась улица в честь бывшего футболиста и тренера Никиты Симоняна.

Об этом сообщил член оппозиционной городской фракции «Мать-Армения» Манук Сукиасян.

«Проект фракции «Мать-Армения» утвержден советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону «Раздан », переименована в честь Никиты Симоняна », – заявил Сукиасян.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов), за который выступал за с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он возглавлял сборную СССР, а также «Спартак» и «Арарат ». На его счету три чемпионства СССР и четыре победы в Кубке страны.