114

«Динамо» обыграло «Ростов» благодаря голу Тюкавина – 1:0. Мелехин и Рубенс получили красные в 1-м тайме

«Ростов» уступил «Динамо».

В 21-м туре Мир РПЛ «Ростов» уступил «Динамо» – 0:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Игра проходила на «Ростов Арене».

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Константин Тюкавин. Обе команды провели второй тайм вдесятером: Виктор Мелехин был удален на 17-й минуте, Рубенс Диас – на 39-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 15:15, Ростов Арена
Ростов
0 - 1
Динамо
90’
+4’
Расулов
90’
Бителло
Вахания   Шамонин
81’
74’
Тюкавин   Маухуб
74’
Гладышев   Сергеев
62’
Тюкавин
Миронов   Кучаев
60’
56’
Артур   Маринкин
Роналдо   Игнатов
46’
Сулейманов   Мохеби
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Тюкавин
Сулейманов
40’
39’
Диас
28’
Диас
Миронов
23’
Комаров   Семенчук
19’
Мелехин
17’
12’
Нгамале   Гладышев
Ростов
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Комаров, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Ханкич, Семенчук, Прохин, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Игнатов, Бабакин, Лангович, Аджаса
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Диас, Фомин, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Кудравец, Темиров, Балахонов, Фернандес, Маринкин, Окишор, Маухуб, Гладышев, Сергеев, Кутицкий, Бабаев, Глебов
114 комментариев
Судьи решили, что Ростову не нравится играть 11 игроками. Другого объяснения удалениям просто нет
Что не матч то судейская клоунада... позорище
Игра в мяч карается красной карточкой) Я не перестаю угорать от нашего судейства))
В мяч или нет, но нельзя так играть как Ростов, Нгамале чуть ногу не оторвали безнаказанно, теперь Артуру. У ростовчан не даром куча удалений.
Ты матч то смотришь или долбишься?
Судья же сам играл в футбол! Как можно удалять игрока- защитника за то, что он сыграл в мяч?!
За вознаграждение
Если не читать футбольные правила, так и будешь всему удивляться
Тяжёлая игра для Динамо. Тем ценней Победа!!! С Победой СораДники!!! Расулов сегодня просто молодчина!!!!!
Это точно, у Лунëва не получилось бы. Всё на нервах Валера.
Ну не всегда же крупно выигрывать Виктор. А на нервах мы уже привыкли. Так что смотрим игры со Спартаком и Зенитом, и там уже обсудим весеннее преображение команды. Верим в Динамо!
Нгамеле, конечно, чудовищно не везет. Уже один раз его так травмировали - когда защ при приземлении падает на ногу Нгамеле. Муми только набрал форму, вошел в тонус и опять травма.. Надеюсь, не серьезная. Удаление Рубенса - чисто техническое, у судьи стояла задача уравнять составы и он уравнял: Рубенс, по-моему, даже не дотронулся до соперника, а уж удара на желтую там точно не было.
ВАР нужно отменять.
Это позорище. Удалять по скриншотам, а не оценивая эпизод в динамике, это край.
Как раз-таки есть ощущение, что судьи спецом саботируют ВАР в РПЛ, чтоб отменили))
На деле, надо нормально его использовать и протоколы поправить
Если клоуны не могут пользоваться инструментом современным, то проблема в клоунах, а не в вар
Эт как мартышка и очки
Согласен с тобой полностью
Может быть Ростову по умолчанию всегда играть вдесятером.Все равно удалят
может Ростову в футбол играть, а не в смешанные единоборства
Вообще мелехин как раз в футбол играл, в отличие от игрока Динамо, которые только ноют каждый раз, чтобы соперника удаляли...
Динамо и Гусева с победой на чужом поле.)
Поздравляю всех с такой тяжёлой и трудовой победой! Расулова с отличным матчем и первой игрой на ноль в чемпионате!
