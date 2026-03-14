«Тоттенхэм» ищет замену Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем» (The Athletic)

«Тоттенхэм» ищет замену Тудору.

«Тоттенхэм» активно ищет варианты замены Игоря Тудора , если будет принято решение о необходимости дальнейших изменений на тренерском посту, сообщает The Athletic.

47-летний специалист возглавил лондонский клуб после увольнения Томаса Франка, подписав контракт до конца этого сезона.

Команда проиграла все четыре матча под руководством хорвата и рискует вылететь из Премьер-лиги. Краткосрочный эффект, которого Тудор добивался в кризисных ситуациях в других командах, пока не проявился, что заставляет клуб рассматривать дальнейшие изменения в попытке сохранить место в высшем дивизионе.

Руководство «шпор» планирует дальнейшие шаги на случай неудачи в воскресном матче с «Ливерпулем». Если Тудор уйдет, «Тоттенхэму » придется выбирать, придерживаться ли первоначального плана с временным тренером до лета или же назначить более опытного наставника на более длительный срок.

После игры с «Ливерпулем » «Тоттенхэм» примет «Атлетико » во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча была проиграна лондонцами со счетом 2:5.