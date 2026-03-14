«Тоттенхэм» ищет замену Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем» (The Athletic)
«Тоттенхэм» активно ищет варианты замены Игоря Тудора, если будет принято решение о необходимости дальнейших изменений на тренерском посту, сообщает The Athletic.
47-летний специалист возглавил лондонский клуб после увольнения Томаса Франка, подписав контракт до конца этого сезона.
Команда проиграла все четыре матча под руководством хорвата и рискует вылететь из Премьер-лиги. Краткосрочный эффект, которого Тудор добивался в кризисных ситуациях в других командах, пока не проявился, что заставляет клуб рассматривать дальнейшие изменения в попытке сохранить место в высшем дивизионе.
Руководство «шпор» планирует дальнейшие шаги на случай неудачи в воскресном матче с «Ливерпулем». Если Тудор уйдет, «Тоттенхэму» придется выбирать, придерживаться ли первоначального плана с временным тренером до лета или же назначить более опытного наставника на более длительный срок.
После игры с «Ливерпулем» «Тоттенхэм» примет «Атлетико» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча была проиграна лондонцами со счетом 2:5.
не вижу вины тудора ))
травмы вижу вины нет
По его конспектам Гвардиола учился