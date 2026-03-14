  «Тоттенхэм» ищет замену Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем» (The Athletic)
«Тоттенхэм» ищет замену Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем» (The Athletic)

«Тоттенхэм» активно ищет варианты замены Игоря Тудора, если будет принято решение о необходимости дальнейших изменений на тренерском посту, сообщает The Athletic.

47-летний специалист возглавил лондонский клуб после увольнения Томаса Франка, подписав контракт до конца этого сезона.

Команда проиграла все четыре матча под руководством хорвата и рискует вылететь из Премьер-лиги. Краткосрочный эффект, которого Тудор добивался в кризисных ситуациях в других командах, пока не проявился, что заставляет клуб рассматривать дальнейшие изменения в попытке сохранить место в высшем дивизионе.

Руководство «шпор» планирует дальнейшие шаги на случай неудачи в воскресном матче с «Ливерпулем». Если Тудор уйдет, «Тоттенхэму» придется выбирать, придерживаться ли первоначального плана с временным тренером до лета или же назначить более опытного наставника на более длительный срок.

После игры с «Ливерпулем» «Тоттенхэм» примет «Атлетико» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча была проиграна лондонцами со счетом 2:5.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Что нужно было иметь в голове вместо мозгов, чтобы в качестве кризисного тренера для команды АПЛ пригласить того, кто никогда в АПЛ не тренировал. Ярчайшее самодурство и безрассудство
Ответ Richie Nelson
При живом Биг Семе)) Или Дайче
Ответ N. Vidich
Дайч себе цену знает, он на полгода идти не хочет. А они хотят летом Поча вернуть
Назначьте Мостового. Хуже уже не будет. 🤴
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Дзюбу
Ответ 13ыйРычагЛапорты
будет. Мостовой выведет ТТХ в Шип, но не сможет вернуться в АПЛ
Хоть бы Юрич!! Ну пожалуйста. Продолжайте творить дичь))
Ответ Дядя ТУРА
Или Юран
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Лучше Мостовой, у него хотя бы походка футбольная
Не тупите! Дайч самый подходящий для этого вариант.
Тудору Тудор Тудор, но при таком количестве травмированных, и причём важных игроков, любой тренер средней руки поплывёт.
Ответ Balt
аналитики думают что хейт 247 поможет

не вижу вины тудора ))

травмы вижу вины нет
Тен Хага в Тоттенхэм дичь должна продолжаться 😀
Не хотят уволить того, кто Тудора приглашал и довел клуб до такого состояния?
Лучше бы Ливерпуль уже принял решение......
Андрэ Виллаш-Боаш. Проверенный, безотказный вариант
Ответ tarkwemada
Так Боаш в Порту президентствует, ему уже по барабану на тренерство )
Ответ Рашпель793
Я сперва написал комментарий, а потом думаю, дай-ка проверю, как там наш рыжеволосый – оказывается вновь в футболе. Рад за него!
Берите Ташуева
По его конспектам Гвардиола учился
Материалы по теме
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
13 марта, 19:38
Клинсманн о тренере для «Тоттенхэма»: «Нужен не гений тактики, а тот, кто объединит всех. Боевой дух работает только на эмоциях»
13 марта, 06:23
Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)
11 марта, 21:39
Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)
11 марта, 19:41
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
27 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
29 минут назад
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
41 минуту назад
Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
57 минут назадLive
«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну
сегодня, 12:53
Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился впервые с ноября
сегодня, 12:49
Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
сегодня, 12:27
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
сегодня, 12:18
Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»
18 минут назадВидео
«Пари НН» – «Крылья Советов». Бальбоа и Песьяков играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
50 минут назад
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
59 минут назад
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
59 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 12:53
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»
сегодня, 12:32
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
сегодня, 12:29
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 12:00Live
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
сегодня, 11:58
