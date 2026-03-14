На игру «Зенит» – «Спартак» проданы все билеты – более 57 тысяч

На матч «Зенит » – «Спартак » проданы все билеты.

«Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в текущем сезоне – на игру реализовано более 57 тысяч билетов.

Ждем вас на стадионе! Нам нужна ваша поддержка!» – говорится в сообщении «Зенита».