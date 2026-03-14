Сенне Ламменс: «Держу перчатки в джакузи полчаса перед матчами. У новых сцепление не очень хорошее»
Ламменс: держу перчатки в джакузи накануне матчей.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс рассказал о необычном ритуале с перчатками перед матчами.
«На каждый матч я надеваю новую пару перчаток. Если играю в одной паре, тренируюсь в ней всю неделю – до дня перед матчем. Перед тренировкой накануне игры я люблю подержать их в джакузи.
Ребята не могут поверить, но вы же знаете, как ощущаются новые перчатки – они жесткие, сцепление не очень хорошее. Поэтому я люблю подержать их там полчаса», – сказал Ламменс.
