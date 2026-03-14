  Сенне Ламменс: «Держу перчатки в джакузи полчаса перед матчами. У новых сцепление не очень хорошее»
Сенне Ламменс: «Держу перчатки в джакузи полчаса перед матчами. У новых сцепление не очень хорошее»

Ламменс: держу перчатки в джакузи накануне матчей.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс рассказал о необычном ритуале с перчатками перед матчами.

«На каждый матч я надеваю новую пару перчаток. Если играю в одной паре, тренируюсь в ней всю неделю – до дня перед матчем. Перед тренировкой накануне игры я люблю подержать их в джакузи.

Ребята не могут поверить, но вы же знаете, как ощущаются новые перчатки – они жесткие, сцепление не очень хорошее. Поэтому я люблю подержать их там полчаса», – сказал Ламменс.

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN UK
logoСенне Ламменс
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
игровая форма
