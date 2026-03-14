Экс-вингер Нидерландов и «Волги» Кастелен получил год тюрьмы за отмывание денег. Служебные собаки обнаружили в его багаже 140 тысяч евро – Ромео говорил, что выиграл их в казино

Кастелен попал в тюрьму за отмывание денег.

Бывший вингер сборной Нидерландов, «Фейеноорда », «Гамбурга » и нижегородской «Волги » Ромео Кастелен получил тюремный срок за отмывание денег.

Экс-футболист был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, шесть из которых – условно, за отмывание денег. Он также должен выплатить 2 миллиона евро.

Об этом в четверг объявил суд Зволле, закончивший рассмотрение дела, которое длилось более шести лет. Кастелен был арестован в амстердамском аэропорту Схипхол в ноябре 2019 года после того, как с помощью служебных собак в его багаже ​​было обнаружено около 140 000 евро.

Он утверждал, что эти деньги – его выигрыш в казино и доход от продажи часов, но прокуратура пришла к другому выводу. Экс-игрок сборной Нидерландов предположительно отмывал деньги в сотрудничестве с техническим директором своего бывшего клуба «Чжэцзян Итэн». При этом он якобы переправлял крупные суммы денег из Нидерландов в Китай и Гонконг.

Обвиняемый планирует обжаловать это решение. По словам адвоката Джеральда Ретхофа, судья в недостаточной степени учел карьеру Кастелена, за время которой он заработал «многие миллионы». По словам Ретхофа, этим можно объяснить расходы: «На наш взгляд, суд ошибочно не принял это во внимание».