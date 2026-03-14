  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Экс-вингер Нидерландов и «Волги» Кастелен получил год тюрьмы за отмывание денег. Служебные собаки обнаружили в его багаже 140 тысяч евро – Ромео говорил, что выиграл их в казино
15

Экс-вингер Нидерландов и «Волги» Кастелен получил год тюрьмы за отмывание денег. Служебные собаки обнаружили в его багаже 140 тысяч евро – Ромео говорил, что выиграл их в казино

Бывший вингер сборной Нидерландов, «Фейеноорда», «Гамбурга» и нижегородской «Волги» Ромео Кастелен получил тюремный срок за отмывание денег.

Экс-футболист был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, шесть из которых – условно, за отмывание денег. Он также должен выплатить 2 миллиона евро.

Об этом в четверг объявил суд Зволле, закончивший рассмотрение дела, которое длилось более шести лет. Кастелен был арестован в амстердамском аэропорту Схипхол в ноябре 2019 года после того, как с помощью служебных собак в его багаже ​​было обнаружено около 140 000 евро.

Он утверждал, что эти деньги – его выигрыш в казино и доход от продажи часов, но прокуратура пришла к другому выводу. Экс-игрок сборной Нидерландов предположительно отмывал деньги в сотрудничестве с техническим директором своего бывшего клуба «Чжэцзян Итэн». При этом он якобы переправлял крупные суммы денег из Нидерландов в Китай и Гонконг.

Обвиняемый планирует обжаловать это решение. По словам адвоката Джеральда Ретхофа, судья в недостаточной степени учел карьеру Кастелена, за время которой он заработал «многие миллионы». По словам Ретхофа, этим можно объяснить расходы: «На наш взгляд, суд ошибочно не принял это во внимание».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: De Telegraaf
logoРомео Кастелен
logoСборная Нидерландов по футболу
logoвысшая лига Нидерланды
logoВолга Нижний Новгород
деньги
logoФейеноорд
logoвысшая лига Китай
logoбундеслига Германия
logoГамбург
бизнес
происшествия
logoпремьер-лига Россия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Промес на минималках
Служебные собаки, натасканные на деньги? И такое бывает?
Ответ Log in
Если собаки волнение/стресс могут чуять, то что про деньги говорить, все имеет запах
Ответ Кудри Гендузи
Интересно другое, а на рубли собаки из Нидерландов натасканы?
Казино, казино, казино
Это музыка, песни, вино
Это слёзы растраченных лет
И фортуны счастливый билет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
