«Боруссия» Дортмунд обыграла «Аугсбург» благодаря голам Адейеми и Реджани – 2:0

«Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург» в Бундеслиге.

В рамках 26-го тура Бундеслиги в субботу «Боруссия» Дортмунд обыграла «Аугсбург» – 2:0. 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Карим Адейеми отличился на 13-й минуте, Лука Реджани – на 59-й.

Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
2 - 0
Аугсбург
Адейеми   Гирасси
90’
Нмеча   Брандт
86’
Забитцер   Чуквуэмека
86’
Байер   Ян Коуто
86’
80’
Якич   Вольф
80’
Рибейру   Кемюр
Свенссон   Фабиу Силва
74’
68’
Яннулис   Грегорич
60’
Клод-Морис   Каде
60’
Массенго   Реджбечай
  Реджани
59’
2тайм
Перерыв
  Адейеми
13’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Байер, Адейеми
Запасные: Фабиу Силва, Ян Коуто, Брандт, Гирасси, Майер, Чуквуэмека, Озджан, Инасио, Зюле
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Кляйн, Бэнкс, Вольф, Каде, Кемюр, Грегорич, Реджбечай, Лабрович, Педерсен
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Бавария проиграла Аугсбургу, Боруссия их уверенно выиграла
