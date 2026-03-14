  Селюк о спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Никто не может сказать, где он вообще работал. Звонил в «Галатасарай» своим людям, его там никто не знает. Мячи подносил?»
Селюк о спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Никто не может сказать, где он вообще работал. Звонил в «Галатасарай» своим людям, его там никто не знает. Мячи подносил?»

Агент Дмитрий Селюк выразил сомнения насчет трудовой биографии спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао

56-летний испанец был назначен на должность в московском клубе в январе 2025 года. 

«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может, он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был.

Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? АЕК до сих пор в шоке, как им повезло.

Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», – сказал Селюк. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Селюк Кахигао не знает, а Венгер знает: https://www.sports.ru/football/1116587259-venger-o-naznachenii-kaxigao-otlichnyj-ulov-dlya-spartaka-frensis-stra.html

Но кто такой Арсен Венгер для наших селюков )
Причем в недавней статье про Вальверде писалось, что будучи скаутом в Арсенале, он предлагал его кандидату. Только удивительно другое, что сейчас он таких молодых не покупает в Спартак.
Потому что таких все еще рекомендуют и покупают в Арсеналы и Реалы
Интересно в Галатасарае знают что у них есть люди Селюка? 😁
Франсис Кахигао, спортивный директор московского «Спартака», ранее работал в следующих местах:

Лондонский «Арсенал». Кахигао занимал должность скаута, а затем был переведён на пост главного скаута.

Сборная Чили. Кахигао исполнял обязанности спортивного директора.

«Галатасарай». С июля 2023 года по 31 декабря 2024 года Кахигао руководил отделом международных отношений и скаутинга клуба
Ты только Селюку это не показывай. Расстроишь человека!
люди Селюка из отдела клининга Галатасарая просто не в курсе
Интересно, а он когда звонил в Галатасарай, дождался ответа оператора или у автоответчика справки наводил?
Что такая селюк вообще?
Что-то типа Гурцкая
Селюк звонил в Галатасарай чтобы узнать за Кахигао.. Что за бред?
Причем у своих людей))
- Алло, вы звонили мне рассказать, кто для Вас был Кахигао?
- никто Вам не звонил..
- Никто? Все, пока, не могу говорить 👋🏻
Селюк очень мерзкая личность.
Странно а Арсен Венгер знает Кахигао,и хорошо о нем отзывается,а вот кто такой Селюк,я думаю он не в курсе.
Артига, Карседо и Кахигао - шобла одного калибра! Что они у нас делают?! ))
