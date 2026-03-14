Селюк о спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Никто не может сказать, где он вообще работал. Звонил в «Галатасарай» своим людям, его там никто не знает. Мячи подносил?»
Агент Дмитрий Селюк выразил сомнения насчет трудовой биографии спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
56-летний испанец был назначен на должность в московском клубе в январе 2025 года.
«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может, он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был.
Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? АЕК до сих пор в шоке, как им повезло.
Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», – сказал Селюк.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но кто такой Арсен Венгер для наших селюков )
Лондонский «Арсенал». Кахигао занимал должность скаута, а затем был переведён на пост главного скаута.
Сборная Чили. Кахигао исполнял обязанности спортивного директора.
«Галатасарай». С июля 2023 года по 31 декабря 2024 года Кахигао руководил отделом международных отношений и скаутинга клуба
- никто Вам не звонил..
- Никто? Все, пока, не могу говорить 👋🏻