Агент Дмитрий Селюк: в «Галатасарае» Кахигао никто не знает, он мячи подносил?.

Агент Дмитрий Селюк выразил сомнения насчет трудовой биографии спортивного директора «Спартака » Франсиса Кахигао .

56-летний испанец был назначен на должность в московском клубе в январе 2025 года.

«Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал. Говорили, что в «Галатасарае ». Но я звонил туда своим людям, его никто не знает. Может, он мячи подносил? В «Галатасарае» он спортивным директором не был.

Если Кахигао и был скаутом, то каким-нибудь левым, одним из 500. Что он сделал за время работы в «Спартаке»? АЕК до сих пор в шоке, как им повезло.

Кстати, будет интересно посмотреть, кто во второй части сезона сейчас будет лучше: Карседо или Артига», – сказал Селюк.