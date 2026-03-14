Матч окончен
«Байер» и «Бавария» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенцы доигрывали вдевятером после удалений Джексона и Диаса, забившего гол
«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге.
В рамках 26-го тура Бундеслиги в субботу «Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (1:1).
Алеиш Гарсия открыл счет на 6-й минуте. Николас Джексон был удален на 42-й минуте. Луис Диас сравнял счет на 69-й и получил вторую желтую карточку на 84-й – за симуляцию.
Игра проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
Судья решил дать Баварии возможность просимулировать будущую игру в 1/4 финала против Реала. Ведь понятно что там судьи будут тащить Реал.
Судья решил дать Баварии возможность просимулировать будущую игру в 1/4 финала против Реала. Ведь понятно что там судьи будут тащить Реал.
Предложил другу который болеет за Барселону, представить, что так развивается матч против Реала в финале ЛЧ который проходит в Мадриде, его мнение тут же изменилось и сказал, ну тогда да всё в пользу Байера судят
Не засчитать 2 забитых мяча, удалить 2 игрока.Только так можно бороться с этой Баварией
Не засчитать 2 забитых мяча, удалить 2 игрока.Только так можно бороться с этой Баварией
Реал способен и не на такое!!! Трепещите! Что нам ВАР, что нам ГОЛ, когда судья всегда с нами?!
Реал способен и не на такое!!! Трепещите! Что нам ВАР, что нам ГОЛ, когда судья всегда с нами?!
Галоперидол прими и телефончик отложи на полчасика
Можно убрать Джексона из Челси, но нельзя убрать Челси из Джексона))
думаю,кто смотрел игру,не пожалел)это Бундеслига
думаю,кто смотрел игру,не пожалел)это Бундеслига
Да, игра никого не оставила равнодушными.Это Бундеслига, детка!!!🔥
Отменили два чистейших гола Баварии
Отменили два чистейших гола Баварии
Тоже не понял, как можно отменять голы, если не было сыграно рукой, ведь мяч попал в первом случае в абсолютно прижатую руку к телу а во втором он лишь малой частью зацепил тоже прижатую руку
Отменили два чистейших гола Баварии
да всем вменяемым людям это понятно , засудили по беспределу
Респект Баварии! Проявили стойкость и боевитость, не расклеились из-за спорных решений судьи.
За 8 добавленных вполне можно Кейна удалить
За 8 добавленных вполне можно Кейна удалить
8 добавили официально, а так все 10 отыграли, как раз Байер с мячом был)
Пусть ещё кто-нибудь заикнётся, что Баварии всегда подсуживают
Пусть ещё кто-нибудь заикнётся, что Баварии всегда подсуживают
Явные красные, тут сложно было не дать, чем дать. А сейчас чистый гол отменили. Всё верно, Баварцев тащат
Явные красные, тут сложно было не дать, чем дать. А сейчас чистый гол отменили. Всё верно, Баварцев тащат
С каких пор голы из офсайдов считаются чистыми?) Джексону да, дали по делу, а вот по Диасу был контакт, сейчас за такое дают пенальти. Тут больше вопросов по 2 отмененным голам Баварии за игру рукой. Оба раза руки были в естественном положении и не увеличивали площадь тела
Да уж, повеселили. В меньшинстве Бавария была прекрасна, на этапе когда были ещё вдесятером, отыграли мяч и владели мячом 58%, да и вдевятером атаковали.) Чего не скажешь об игре в полных составах, вышли катать вату, Диас и Олисе (особенно Диас), до первого удаления откровенно страдали ерундой, без настроя после ЛЧ вышли. Джексон есть Джексон, тут и сказать нечего, судья плыл весь матч, в общем это называется сыграли в эконом-режиме по-баварски).
Да уж, повеселили. В меньшинстве Бавария была прекрасна, на этапе когда были ещё вдесятером, отыграли мяч и владели мячом 58%, да и вдевятером атаковали.) Чего не скажешь об игре в полных составах, вышли катать вату, Диас и Олисе (особенно Диас), до первого удаления откровенно страдали ерундой, без настроя после ЛЧ вышли. Джексон есть Джексон, тут и сказать нечего, судья плыл весь матч, в общем это называется сыграли в эконом-режиме по-баварски).
Байер мертвый, как он будет позориться в Лондоне вот умора будет.
Байер мертвый, как он будет позориться в Лондоне вот умора будет.
Ну как, выставят автобус, временами попытаются владеть мячом, чтобы передыхать немного, и редкие контратаки. Арсенал тоже не сказать, что изысканно атакуют, многое будет зависеть, как Байеру будет везти на угловых (ну или Арсеналу, тут без разницы).
Джексон не исправимый , как в топ командах держится непонятно , ни игры ни мозгов
