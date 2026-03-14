  • «Байер» и «Бавария» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенцы доигрывали вдевятером после удалений Джексона и Диаса, забившего гол
«Байер» и «Бавария» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенцы доигрывали вдевятером после удалений Джексона и Диаса, забившего гол

«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге.

В рамках 26-го тура Бундеслиги в субботу «Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (1:1). 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Алеиш Гарсия открыл счет на 6-й минуте. Николас Джексон был удален на 42-й минуте. Луис Диас сравнял счет на 69-й и получил вторую желтую карточку на 84-й – за симуляцию.

Игра проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 1
Бавария
Матч окончен
90’
+7’
Ульрайх
Тапсоба
90’
+5’
89’
Олисе   Бишоф
88’
Лаймер   Ким Мин Чжэ
Поку   Телла
86’
84’
Диас
Калбрет   Хофманн
77’
Алеиш Гарсия   Паласиос
77’
74’
Диас
Андрих
74’
70’
Компани
69’
  Диас
61’
Павлович   Горетцка
Шик   Кофан
61’
61’
Карл   Кейн
Фернандес
56’
Терье   Маза
46’
2тайм
Перерыв
42’
Джексон
32’
Та
  Алеиш Гарсия
6’
Байер
Бласвих, Тапсоба, Андрих, Куанса, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Калбрет, Шик
Запасные: Паласиос, Маза, Телла, Омлин, Тап, Хофманн, Кофан, Ломб, Эрманн
1тайм
Бавария:
Ульрайх, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Джексон
Запасные: Прескотт, Кардозо, Ким Мин Чжэ, Кейн, Офли, Геррейру, Горетцка, Бишоф, Гнабри
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
109 комментариев
Судья решил дать Баварии возможность просимулировать будущую игру в 1/4 финала против Реала. Ведь понятно что там судьи будут тащить Реал.
Предложил другу который болеет за Барселону, представить, что так развивается матч против Реала в финале ЛЧ который проходит в Мадриде, его мнение тут же изменилось и сказал, ну тогда да всё в пользу Байера судят
Не засчитать 2 забитых мяча, удалить 2 игрока.Только так можно бороться с этой Баварией
Реал способен и не на такое!!! Трепещите! Что нам ВАР, что нам ГОЛ, когда судья всегда с нами?!
Галоперидол прими и телефончик отложи на полчасика
Можно убрать Джексона из Челси, но нельзя убрать Челси из Джексона))
думаю,кто смотрел игру,не пожалел)это Бундеслига
Да, игра никого не оставила равнодушными.Это Бундеслига, детка!!!🔥
Отменили два чистейших гола Баварии
Тоже не понял, как можно отменять голы, если не было сыграно рукой, ведь мяч попал в первом случае в абсолютно прижатую руку к телу а во втором он лишь малой частью зацепил тоже прижатую руку
да всем вменяемым людям это понятно , засудили по беспределу
Респект Баварии! Проявили стойкость и боевитость, не расклеились из-за спорных решений судьи.
За 8 добавленных вполне можно Кейна удалить
8 добавили официально, а так все 10 отыграли, как раз Байер с мячом был)
Пусть ещё кто-нибудь заикнётся, что Баварии всегда подсуживают
Явные красные, тут сложно было не дать, чем дать. А сейчас чистый гол отменили. Всё верно, Баварцев тащат
С каких пор голы из офсайдов считаются чистыми?) Джексону да, дали по делу, а вот по Диасу был контакт, сейчас за такое дают пенальти. Тут больше вопросов по 2 отмененным голам Баварии за игру рукой. Оба раза руки были в естественном положении и не увеличивали площадь тела
Да уж, повеселили. В меньшинстве Бавария была прекрасна, на этапе когда были ещё вдесятером, отыграли мяч и владели мячом 58%, да и вдевятером атаковали.) Чего не скажешь об игре в полных составах, вышли катать вату, Диас и Олисе (особенно Диас), до первого удаления откровенно страдали ерундой, без настроя после ЛЧ вышли. Джексон есть Джексон, тут и сказать нечего, судья плыл весь матч, в общем это называется сыграли в эконом-режиме по-баварски).
Байер мертвый, как он будет позориться в Лондоне вот умора будет.
Ну как, выставят автобус, временами попытаются владеть мячом, чтобы передыхать немного, и редкие контратаки. Арсенал тоже не сказать, что изысканно атакуют, многое будет зависеть, как Байеру будет везти на угловых (ну или Арсеналу, тут без разницы).
Джексон не исправимый , как в топ командах держится непонятно , ни игры ни мозгов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
27 минут назадLive
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
41 минуту назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
59 минут назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
сегодня, 14:00Live
Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»
сегодня, 13:52
Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»
сегодня, 13:39Видео
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
5 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Но у них одна из самых больший армий болельщиков»
6 минут назад
Все игроки Испании и Аргентины, включая Месси, были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
18 минут назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
28 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
30 минут назадLive
«Пари НН» – «Крылья Советов». 2:0 – Олусегун и Вешнер Тичич забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
55 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Рекомендуем