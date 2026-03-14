  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
7

Аргентинский вратарь «Спартака» из Костромы Саппа: «Играть в футбол в мороз очень тяжело. Но адаптация прошла отлично – даже не чувствую холода! Изучаю язык и культуру России»

Аргентинский вратарь «Спартака» из Костромы Даниэль Саппа поделился ощущениями от игры в футбол при морозной погоде. 

31‐летний голкипер – первый представитель своего амплуа из Аргентины в российском футболе.

– Как вам зимний российский футбол?

– Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли.

Можно сказать, уже полностью освоился в России — даже не чувствую холода!

– Кроме холодов, что-то удивило в России?

– Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.

Все партнеры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее.

Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил! – сказал Саппа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoПервая лига
logoЧемпионат.com
logoДаниэль Саппа
logoвысшая лига Аргентина
logoСпартак Кострома
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все это прекрасно и он молодец, но у меня один вопрос - зачем на позицию вратаря брать иностранца? Я понимаю если это полевой, который сильнее наших, но вратарь.. Неужели невозможно найти вратаря сопоставимого уровня в России? В топ-клубах это имеет объяснение, но в Костроме.. Очень странно
Ответ Император Плутона
Может талант в нем разглядели уровня сборной Аргентины в перспективе))!
Ответ Spartakus1984
Думаю агенты разглядели финансовый потенциал в сделке
Интересно, в Аргентине его вообще кто-нибудь знает?
