Аргентинский вратарь «Спартака» из Костромы Саппа: «Играть в футбол в мороз очень тяжело. Но адаптация прошла отлично – даже не чувствую холода! Изучаю язык и культуру России»
Аргентинский вратарь «Спартака» из Костромы Даниэль Саппа поделился ощущениями от игры в футбол при морозной погоде.
31‐летний голкипер – первый представитель своего амплуа из Аргентины в российском футболе.
– Как вам зимний российский футбол?
– Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли.
Можно сказать, уже полностью освоился в России — даже не чувствую холода!
– Кроме холодов, что-то удивило в России?
– Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.
Все партнеры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее.
Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил! – сказал Саппа.