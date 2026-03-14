Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал критиков СССР людьми с ущербным мышлением.
«Что общего у СССР и России? Мне кажется, у нового поколения другой подход и взгляд на жизнь. Нынешнее общество немного лучше и более здоровое даже, чем то, что было десять лет назад. В каждом строе и времени есть свои плюсы и минусы, проблемы и радости.
Советский Союз критикуют люди с ущербным мышлением. Если брать за плохое отсутствие джинсов, жвачки, колбасы и продуктов – наверное, для людей с куриными мозгами это все, о чем они могут мечтать, – тогда было плохо. А с другой стороны – не было войны, не было огромного разрыва между богатыми и бедными.
Посмотрите, какую страну сделали. Те же украинцы 30 лет пытались разрушить остатки страны, которая осталась на ее территории: все, что могли, продали, разбазарили и даже четыре года военных действий не могут добить это до конца.
СССР был серьезной структурой. Мы на этом багаже едем 30 лет и, мне кажется, еще 30 лет будем доезжать на том, что построили наши советские предки», – сказал 59-летний Червиченко.
Таких достаточно много.
ну и про отсутствие войн конечно смешно.
Финляндия, Германия, Афганистан
сколько людей погибло, а скольких замучала своя же власть репрессиями
Самобытный европейский вектор - это видимо когда дворяне говорят на французском, а остальное население на русском
а что было главным для высокоинтеллектуальных совков?)) терпеть поколениями, строить непойми что, и ждать свет в конце тоннеля, который по факту оказался не тоннелем а жопой?
такие себе ценности))
> а что было главным для высокоинтеллектуальных совков?)) терпеть поколениями, строить непойми что, и ждать свет в конце тоннеля, который по факту оказался не тоннелем а жопой?
такие себе ценности))
Во-первых, у советских людей не был таких ценностей. Вы по этой части явно профан.
А, во-вторых, а какие у вас, "несовков", ценности? Вы типа не терпите уже которое поколение? )) И что именно вы строите, к чему идете? Что за свет (уж не знаю, туннельный свет или свет путеводной звезды) озаряет вашу жизнь (жизнь "несовков")?
Что СССР , что сейчас Россия - государства , где все благи созданы для определённой касты, а в своей массе народ живёт не очень хорошо , оттого и подаются из-за денег на сво.
Т.е. страна могла бы спокойно кормить и себя, и половину Китая и Индии в придачу, зарабатывая на этом кучу денег.
Однако совесткая система управления экономикой была настолько неэффктивной, что СССР с 73 года стал закупать зерно у своего злешйего врага (США), а в 80-х превратился в крупнейшего импортера продовольствия в мире.
Разрыва в зарплатах не было, но был разрыв в допусках к благам. Там где закупался партком Иванов, рабочего Петрова на порог бы не пустили.
Войны не было, но было исполнение интернационального долга.
Андрюша, ты видел ассортимент магазинов в шахтерских поселках Ростовской области, где-нибудь в конце 70х? Номенклатурный папаша кормился из спецраспределителей..