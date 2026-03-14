  Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»
Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал критиков СССР людьми с ущербным мышлением. 

«Что общего у СССР и России? Мне кажется, у нового поколения другой подход и взгляд на жизнь. Нынешнее общество немного лучше и более здоровое даже, чем то, что было десять лет назад. В каждом строе и времени есть свои плюсы и минусы, проблемы и радости.

Советский Союз критикуют люди с ущербным мышлением. Если брать за плохое отсутствие джинсов, жвачки, колбасы и продуктов – наверное, для людей с куриными мозгами это все, о чем они могут мечтать, – тогда было плохо. А с другой стороны – не было войны, не было огромного разрыва между богатыми и бедными.

Посмотрите, какую страну сделали. Те же украинцы 30 лет пытались разрушить остатки страны, которая осталась на ее территории: все, что могли, продали, разбазарили и даже четыре года военных действий не могут добить это до конца.

СССР был серьезной структурой. Мы на этом багаже едем 30 лет и, мне кажется, еще 30 лет будем доезжать на том, что построили наши советские предки», – сказал 59-летний Червиченко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24
Очередной скучающий по былому блату. Про войну просто промолчим, Афган это другое. Разрыв был колоссальный, но другого формата. Между обычным человеком и продавцом магазина, кем угодно кто имел доступ к дефициту и номенклатурным товарам и услугам
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Было куда. Были и рестораны, и тусовки на дачах, коллекционеры и любители бриллиантов. Не было инстаграмма, где стадо могло на это посмотреть)
Глянул биографию, сразу стало всё на своих местах. Сын работника обкома настольгирует по своему былому положению. Да, сейчас у него есть деньги(но деньги может каждый заработать, пусть и не столько), но вот того положения, когда работники обкома - небожители уже нету.
Таких достаточно много.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да, кто-то понял всё, а кто-то нет. Кто-то до сих пор настольгирует по сословному строю.
каждый раз когда вижу ностальгию по "самой мощной стране" каждый раз спрашиваю, если СССР был таким экономически успешным, то чего же он тогда развалился?

ну и про отсутствие войн конечно смешно.
Финляндия, Германия, Афганистан
сколько людей погибло, а скольких замучала своя же власть репрессиями
Комментарий скрыт
а че ж никто из сотен миллионов (сколько там было населения на момент распада - под 300?) счастливых обитателей, не вышел защищать любимый коммунистический рай, если в нем все так прекрасно было, ась?
Как бы ни был СССР хорош там, где он эту оценку действительно заслужил, очень печально что страна едет на багаже, а не развивается в ногу со временем
Комментарий скрыт
Язык - один из столпов культуры. Если культура была аж до основания разрушена, то на каком языке мы разговариваем? На китайском?
Самобытный европейский вектор - это видимо когда дворяне говорят на французском, а остальное население на русском
" Если брать за плохое отсутствие джинсов, жвачки, колбасы и продуктов – наверное, для людей с куриными мозгами это все, о чем они могут мечтать,"

а что было главным для высокоинтеллектуальных совков?)) терпеть поколениями, строить непойми что, и ждать свет в конце тоннеля, который по факту оказался не тоннелем а жопой?
такие себе ценности))
Любезный Коссутий, я понимаю, вы не "высокоинтеллектуальный совок" и умом не блещете, но даже для таких "одаренных" очень трудно было не заметить, как страна, с же с распадом СССР, оказалась, как вы говорите, "в жопе", всю глубину которой мы не прочувствовали даже на 20%.

> а что было главным для высокоинтеллектуальных совков?)) терпеть поколениями, строить непойми что, и ждать свет в конце тоннеля, который по факту оказался не тоннелем а жопой?
такие себе ценности))

Во-первых, у советских людей не был таких ценностей. Вы по этой части явно профан.
А, во-вторых, а какие у вас, "несовков", ценности? Вы типа не терпите уже которое поколение? )) И что именно вы строите, к чему идете? Что за свет (уж не знаю, туннельный свет или свет путеводной звезды) озаряет вашу жизнь (жизнь "несовков")?
Комментарий удален модератором
То есть если человек хочет хорошо одеваться и есть, имея доступ к разнообразию, то у него куриные мозги. Так и запишем.
Получил ты хорошую одежду, еду и разнообразие. Дальше что? Вот сейчас у всех все это есть, да столько, сколько советским людям за весь советский период и не снилось. И что? Что-то недовольные все.
Да уж нашелся Диоген двухцентнеровый.
Мало что изменилось ю
Что СССР , что сейчас Россия - государства , где все благи созданы для определённой касты, а в своей массе народ живёт не очень хорошо , оттого и подаются из-за денег на сво.
Про СССР меня больше всего убивает такой факт - страна располагала самыми большими в мире площадями сельхоз земель, в том числе милиионами гектар супер-плодородного чернозема (а это важнее климата).
Т.е. страна могла бы спокойно кормить и себя, и половину Китая и Индии в придачу, зарабатывая на этом кучу денег.
Однако совесткая система управления экономикой была настолько неэффктивной, что СССР с 73 года стал закупать зерно у своего злешйего врага (США), а в 80-х превратился в крупнейшего импортера продовольствия в мире.
Раскулачивание и строительство колхозов привело к этому..
Как говорил Ленин: "По форме всё правильно, а по сути издевательство".
Разрыва в зарплатах не было, но был разрыв в допусках к благам. Там где закупался партком Иванов, рабочего Петрова на порог бы не пустили.
Войны не было, но было исполнение интернационального долга.
Открываю википедию. "Андрей Червиченко родился в семье работника Ростовского обкома КПСС"...
Андрюша, ты видел ассортимент магазинов в шахтерских поселках Ростовской области, где-нибудь в конце 70х? Номенклатурный папаша кормился из спецраспределителей..
Я из тех людей, которым Червиченко приписывает ущербное мышление. Нет желания с ним спорить, но о двух вещах всё же скажу. Во-первых для меня вопрос о "джинсах, жвачке и колбасе" вообще никогда не стоял, никого в нашей семье это не интересовало, жили совсем другим. Джинсов я никогда не носил, жвачку стал жевать только в XXI веке для освежения дыхания в связи с проблемами с полостью рта. Во-вторых, мне кажется, если современная Российская Федерация и едет на каком-то багаже СССР, то только на идеологическом - причём и он искусственно актуализирован; при отсутствии целенаправленных пропагандистских усилий власти его бы не было даже в условиях очевидной ностальгии значительной части населения по Советскому Союзу.
Он имеет ввиду инфраструктуру: энергетика, коммуникации и пр. И он прав. Почему в молодом капиталистическом государстве износ коммуникаций в городах как бы не 70%? Потому что оно едет на готовом и правящему классу не до того.
да, именно это он и имел в виду + огромное кол-во вооружений на скаладх
