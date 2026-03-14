  • Соболев о взрослении: «29 лет – прекрасный возраст! Если сравнивать с тем, каким я был в 20-22, это вообще разные люди. Раньше не ценил то, что имел, многого не понимал»
Соболев о взрослении: «29 лет – прекрасный возраст! Если сравнивать с тем, каким я был в 20-22, это вообще разные люди. Раньше не ценил то, что имел, многого не понимал»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своем возрасте и отметил, что считает себя повзрослевшим. 

– Накануне матча с «Оренбургом» вам исполнилось 29 лет. Это много или мало?

– Это прекрасный возраст! Ты можешь еще 5–6 лет играть на самом высоком уровне, и это минимум. Такова тенденция во всем мировом футболе. Развивается медицина, появляется больше возможностей для восстановления. Игроки стали более профессиональными, все следят за своим телом.

Поэтому они могут играть дольше, чем раньше. Для меня 29 – ​хороший футбольный возраст. Ты уже поигравший, опытный. Не молодой ментально, но молодой физически. Это тот возраст, когда ты должен показывать свою лучшую игру и лучший результат.

– Вы чувствуете себя повзрослевшим?
 
– Да. Если сравнивать с тем, каким я был в 20–22 года, это вообще два разных человека. Раньше я не ценил то, что имел, многого не понимал. Когда родился первый сын, хотелось, чтобы он побыстрее вырос, чтобы можно было с ним какими-то более взрослыми делами заниматься, в ресторан сходить, например.

Сейчас родился второй, я наслаждаюсь моментом, вожусь с ним, меняю памперсы и очень хочу, чтобы он подольше оставался маленьким, – сказал Соболев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Зенита»
Хотел, чтобы сын быстрее повзрослел, чтобы заниматься более взрослыми делами — походами в ресторан.
Интересные у взрослых дела по мнению Сашеньки)
Ответ andrew.p
Комментарий скрыт
Сомневаюсь, что он стал умнее с того времени
Саня так у тебя психологический 6 летнего мальчишки )
Пока ты будешь взрослеть карьера закончится
И что плохого?
Средний игрок поиграл в топ клубах+ жирная личка
Мечта любого
Каждому свое
Первый в мире дельфин философ.
😆😆
Повзрослел?
По выходке после гола «Балтике» и не скажешь.
Сам себя назвал плохим МАЛЬЧИКОМ — это говорит о многом. Может, к 50-ти что-то изменится, но сейчас ты ещё мальчик.
Каким ты был, таким ты и остался…
"Когда родился первый сын, хотелось, чтобы он побыстрее вырос, чтобы можно было с ним какими-то более взрослыми делами заниматься, в ресторан сходить, например."
В этом весь Соболев...
Может, сыновья превзойдут отца.
С 5 лет сами в ресторан будут ходить на ланч, например. Ну а в доту уже с 3-х лет форсить всех будут.
Всё ускоряется вокруг и развивается 🚀
Вот это да дельфин выдал философскую мысль 🤣
А лицо как и раньше, выражает все, кроме интеллекта.
> Когда родился первый сын, хотелось, чтобы он побыстрее вырос, чтобы можно было с ним какими-то более взрослыми делами заниматься, в ресторан сходить, например

я даже не знаю, как такую тупость можно изречь
