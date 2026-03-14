Соболев о взрослении: «29 лет – прекрасный возраст! Если сравнивать с тем, каким я был в 20-22, это вообще разные люди. Раньше не ценил то, что имел, многого не понимал»

Александр Соболев о взрослении: раньше я не ценил то, что имел.

Форвард «Зенита » Александр Соболев высказался о своем возрасте и отметил, что считает себя повзрослевшим.

– Накануне матча с «Оренбургом» вам исполнилось 29 лет. Это много или мало?

– Это прекрасный возраст! Ты можешь еще 5–6 лет играть на самом высоком уровне, и это минимум. Такова тенденция во всем мировом футболе. Развивается медицина, появляется больше возможностей для восстановления. Игроки стали более профессиональными, все следят за своим телом.

Поэтому они могут играть дольше, чем раньше. Для меня 29 – ​хороший футбольный возраст. Ты уже поигравший, опытный. Не молодой ментально, но молодой физически. Это тот возраст, когда ты должен показывать свою лучшую игру и лучший результат.



– Вы чувствуете себя повзрослевшим?



– Да. Если сравнивать с тем, каким я был в 20–22 года, это вообще два разных человека. Раньше я не ценил то, что имел, многого не понимал. Когда родился первый сын, хотелось, чтобы он побыстрее вырос, чтобы можно было с ним какими-то более взрослыми делами заниматься, в ресторан сходить, например.

Сейчас родился второй, я наслаждаюсь моментом, вожусь с ним, меняю памперсы и очень хочу, чтобы он подольше оставался маленьким, – сказал Соболев.