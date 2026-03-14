Йован Танасиевич: «В Сербии очень дорого. У нас продукты процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о ценах в Сербии, где он живет.

– У нас уже 10-15 лет коммуналка очень дорогая. Сколько метров ваша квартира?

– Примерно 50.

– У нас квартплата и счета за электричество идут отдельно. За последние 3-4 года подорожало очень многое, и каждый год идут повышения. В нашей маленькой стране евродизель – почти 2 евро за литр.

В Сербии очень дорого, однако зарплаты не такие высокие. У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь, – сказал Танасиевич.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Знакомый свалил в Сербию в Белград в 2022 и тоже жалуется на дороговизну. Но обратно не торопится однако.
Ответ ОттоДракула
Хованский?:)
Зарплаты не такие высокие с чем? С Москвой? У нас тоже)))
по сравнению с футболистами в России )))
у вас в Узбекистане
У меня родная сестра живет в Сербии. Говорит, что цены высокие, жилье дорогое, а по вайбу и уровню жизни — это Россия 20 лет назад.
Имеет ВНЖ.
Но зарплата у нее в 2 раза выше, чем была бы здесь) так что она в любом случае в плюсе по деньгам, даже с учетом цен.
Стоит отметить, что она любит путешествовать и часто куда-то летает. Так вот именно этот аспект сильно дешевле. Они на выходные спокойно летают в другие города/страны. Кайфует от этого.

При этом жить в Сербии всю жизнь не собирается. Планируют переезд в Японию
В Японии будет ждать новый сюрприз. Все снова окажется не так, как в голове нафантазировано.
То ли дело первый канал, там то вся правда
Перспективная ветка, нужно будет попозже зайти
Немного сухих фактов, чтобы заспоилерить веселье :)
Можно легко найти данные которые люди сам вносят о реальных ценах и там и там. Получается, что жизнь в Белграде не дороже, чем в Москве.
https://tinyurl.com/mucd5zd5
Хз, был в Белграде и Нише тем летом, покупал в магазинах, никаких +70% не увидел.
Тоже там бывал и могу лично подтвердить - по сравнению с Москвой цены там плюс-минус такие же.
Это он ещё в Турции небыл. Умножить на три за три года...
Да и вне Москвы он не был
Вот он бы удивился наверное, когда в онлайн магазе добавляешь лекарства, мебель и т.д, забываешь убрать мск, мск область, ставишь свой регион и угараешь, что цены становятся +10/30/50%
У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России

Это с чего это он взял? в России кг говядины 10-15 баксов,не думаю что в Сербии дороже
именно в Сербии дороже, знакомые с Белграда мне писали ещё месяц назад
Я уверен на миллион % что на данный момент и при текущем курсе рубля ( скоро с ценами на нефть,газ,удобрения может все изменится и быть мега инфляция) не стоит мясо в Сербии на 70% дороже чем в России
Ну даже в Грузии, которая всегда была недорогой цены догнали российские, что-то дороже, что-то дешевле, но в среднем плюс минус такие же, правда с Нового года Россия опять вырвалась вперед.
Зато и у вас и у нас скрепы !
Это вы еще в Евросоюз не вступили :))
