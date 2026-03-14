Йован Танасиевич: «В Сербии очень дорого. У нас продукты процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь»

Йован Танасиевич: в Сербии продукты процентов на 70 дороже, чем в России.

Бывший защитник «Динамо » Йован Танасиевич рассказал о ценах в Сербии, где он живет.

– У нас уже 10-15 лет коммуналка очень дорогая. Сколько метров ваша квартира?

– Примерно 50.

– У нас квартплата и счета за электричество идут отдельно. За последние 3-4 года подорожало очень многое, и каждый год идут повышения. В нашей маленькой стране евродизель – почти 2 евро за литр.

В Сербии очень дорого, однако зарплаты не такие высокие. У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь, – сказал Танасиевич.