Облак из-за мышечной травмы не сыграет с «Хетафе». Матч «Атлетико» с «Тоттенхэмом» – в среду
Облак получил травму за несколько дней до матча Лиги чемпионов.
Ян Облак пропустит ближайший матч «Атлетико».
Голкипер не смог завершить пятничную тренировку из-за болей в боку. Обследование выявило у него растяжение мышц.
Словенец не был включен в заявку на игру против «Хетафе» (14 марта). Неизвестно, будет ли он готов принять участие в ответном матче с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов (18 марта).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Атлетико»
Второй вратарь у них тоже вполне хорош
