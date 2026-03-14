Облак из-за мышечной травмы не сыграет с «Хетафе». Матч «Атлетико» с «Тоттенхэмом» – в среду

Облак получил травму за несколько дней до матча Лиги чемпионов.

Ян Облак пропустит ближайший матч «Атлетико ».

Голкипер не смог завершить пятничную тренировку из-за болей в боку. Обследование выявило у него растяжение мышц.

Словенец не был включен в заявку на игру против «Хетафе » (14 марта). Неизвестно, будет ли он готов принять участие в ответном матче с «Тоттенхэмом » в Лиге чемпионов (18 марта).

Статистику Облака можно изучить здесь .