  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
53

Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»

«Я не могу сделать мячу больно. Вы, возможно, не чувствуете, а я могу видеть при определенных касаниях, что мячу это не нравится. А я хочу, чтобы ему нравилось.

Это как с моим котом. Кот не подойдет к тебе, если ты ему не нравишься, если ему не нравится, как ты его гладишь. С мячом то же самое.

Когда он у меня в ногах, я хочу, чтобы все говорили: «Как он это сделал? Как он это увидел?» Вот и все», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью France Football.

Пеп то ругает, то обожает Шерки. Что за трюкача получил «Сити»?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
logoРайан Шерки
животные и спорт
logoСборная Франции по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoкоты
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Соболев: Мячик, иди сюда, кис-кис-кис!
Мяч: ПШШШШШ!!!!!
Ответ Корреш
ПШШШШШШШёл ты #####, 🐐! (голосом Иваныча из «Дальнобойщиков»)
Ответ Корреш
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻
За котика всегда лайк)
За котика всегда лайк)
Комментарий скрыт
Такой вот, творческий подход и отличает заурядного футболиста от гения. Жаль что Пеп сделает из него бездушного винтика системы, подающего на столба Холланда.
Здорово, что в матче с Мадридом, Пеп долго не выпускал Рэйндерса и Шерки, которые могут создать момент из ничего. Да, система Пепа конечно приносит успех, но действительно «роботизация» удручает, пропадает эстетика футбола.
Не сделает, уйдёт Пепка по окончании сезона
Главное кота с мячом не путать, а то был уже тут один футболист с таким дефектом
Моему стулу обычно нравится касание моей жопы, ну иногда не особо нравится, он скрипит немного, но мы договариваемся, я не хочу делать ему больно
Красава)
Лучший комментарий поста😁😁😁
Это самое прекрасное, что я читал на спортсе.
Один из немногих игровиков в нынешнем футболе. Любо-дорого наблюдать за его филигранной техникой. Жги, Райан! Жги!
Поэтично завернул. Просто белый стих какой-то.
Без кота и жизнь не та.
— Я повелитель мяча! Запомните, вашу мать — там, где мяч, там, вашу мать, это лицо. Я умею обращаться с ним, при этом лучше всех. Ни этот Месси, ни вы фанаты там на стадионе — я мячом командую! Когда доходит до дела, я вот что с ним делаю — я щипаю его: "Ах ты мячик", трусь об него ногой
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шерки навестил больных раком детей в онкологическом центре в Лионе. Хавбек «Сити» пообещал одному ребенку отпраздновать гол так, как тот попросил
25 февраля, 18:31Фото
Шерки забил «Ливерпулю» с центра поля после того, как Алиссон ушел в атаку на последних минутах игры с «Сити». Гол отменили из-за фола Собослаи на Холанде, Доминику дали красную
8 февраля, 18:39Фото
Санья о Шерки: «Он другой, один из художников, сегодня таких игроков встретишь нечасто. Райан привык к давлению, но ему нужна свобода действий. Пеп позволяет ему наслаждаться футболом»
27 января, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» против «Спартака», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Ростов» примет «Динамо» Москва, «Балтика» сыграет с ЦСКА
13 минут назадLive
Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»
15 минут назад
«Зенит» – «Спартак». Соболев, Барко, Глушенков, Зобнин играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
28 минут назад
Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»
32 минуты назад
«Барса» объявила о возвращении Гави после травмы колена. Хавбек не играл с августа
34 минуты назад
«Спартак» рискует пропустить целую пачку в Питере – у них нет защиты, полузащита только появляется. «Зенит» злой после «Оренбурга», они все там на грани». Первак о матче РПЛ
45 минут назад
Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался
53 минуты назадФото
Ари пригласил бы Путина на открытие стадиона «Торпедо»: «Моя мечта бы исполнилось, я большой фанат нашего президента. Хотел бы получить его автограф»
59 минут назад
Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
сегодня, 11:17
Сперцян забил 10-й гол в РПЛ. Хавбек «Краснодара» – лучший по «гол+пас» в лиге (10+12) и третий в списке бомбардиров
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Саусь получил небольшое повреждение перед игрой с «Зенитом», сообщили в «Спартаке»
3 минуты назад
«Челси» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
29 минут назад
«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 11:19
Рассказов отказывается продлевать истекающий летом контракт с «Крыльями». 28-летним защитником интересовалась «Балтика»
сегодня, 10:58
«Сочи» – «Краснодар». 0:1 – Сперцян забил на 5-й минуте! Онлайн-трансляция
сегодня, 10:52Live
Слот о результатах клубов АПЛ в ЛЧ: «Не надо делать поспешных выводов, на следующей неделе они могут быть другими. Пять команд играли на выезде»
сегодня, 10:50
Сын Семака Савва дебютировал в ЮФЛ за «Зенит» U15
сегодня, 10:48
Глушаков про «Зенит» – «Спартак»: «Матч-загадка, обе команды играют не очень хорошо. У Соболева принципиальные амбиции забить красно-белым, настрой будет запредельным»
сегодня, 10:36
Андре Силва: «Роналду каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Его личный пример важнее советов»
сегодня, 10:32
В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»
сегодня, 10:19
Рекомендуем