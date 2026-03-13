Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
Евсеев станцевал на столе после победы над «Оренбургом».
«Динамо» показало, как Вадим Евсеев отпраздновал победу в 21-м туре Мир РПЛ.
Команда из Махачкалы в пятницу одолела «Оренбург» на своем поле – 1:0.
После игры клуб опубликовал ролик, в котором главный тренер запрыгивает на стол, триумфально трясет кулаками, а затем становится на колени, делает прогиб назад и плечами изображает некое подобие танца.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
14 комментариев
Отчасти забавно, что довольно немногословный в интервью Евсеев настолько мемный в футбольной рутине. То сборной Уэльса что-то передаст, то пятой точкой мяч остановит. Может машину, мешающую проезду клубного автобуса, вместе с командой вручную передвинуть, да и много чего можно навспоминать. И на поле боец был. Даже прям как-то хочется, чтобы и в тренерстве у него получилось. Неординарный человек 😄
Вадим 🔥🔥🔥
х## вам а не танец по итогу
Намного круче танцев Винисиуса!
А где танец 🤔
Яйца мешают.)
Стол на который запрыгнул Евсеев, где он сейчас
Ну, хорошо не кричал в камеру своё знаменитое.....
ВХЕ плюс за гибкость и растяжку.
А почему не лезгинку?
Он бы точно спас Тоттенхэм
