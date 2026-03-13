Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»

Евсеев станцевал на столе после победы над «Оренбургом».

«Динамо» показало, как Вадим Евсеев отпраздновал победу в 21-м туре Мир РПЛ.

Команда из Махачкалы в пятницу одолела «Оренбург» на своем поле – 1:0.

После игры клуб опубликовал ролик, в котором главный тренер запрыгивает на стол, триумфально трясет кулаками, а затем становится на колени, делает прогиб назад и плечами изображает некое подобие танца.