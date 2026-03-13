«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»

«Наполи» выкупит Хейлунда, сообщили в клубе.

Расмус Хейлунд останется в «Наполи», сообщил спортивный директор Джованни Манна.

Форвард арендован у «Манчестер Юнайтед», и его продажа принесет манкунианцам 44 млн евро.

«Нет никаких сомнений, Расмус останется. Мы обязаны выкупить его у «МЮ» в случае выхода в Лигу чемпионов, но он входит в наши планы вне зависимости от этого условия», – сообщил Манна.

В этом сезоне Хейлунд провел 24 матча в Серии А и забил 9 мячей.