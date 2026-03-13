  • «Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
«Наполи» выкупит Хейлунда, сообщили в клубе.

Расмус Хейлунд останется в «Наполи», сообщил спортивный директор Джованни Манна.

Форвард арендован у «Манчестер Юнайтед», и его продажа принесет манкунианцам 44 млн евро.

«Нет никаких сомнений, Расмус останется. Мы обязаны выкупить его у «МЮ» в случае выхода в Лигу чемпионов, но он входит в наши планы вне зависимости от этого условия», – сообщил Манна.

В этом сезоне Хейлунд провел 24 матча в Серии А и забил 9 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Отличная новость, деньги МЮ нужны для укрепления полузащиты. Да и Расмусу лучше в Италии.
Так его хвалили, а у него всего 9 голов
Ответ Ahilles
итог: Шешко круче
Хоть какие-то хорошие новости для МЮ)
Это логично. Он сильно прибавил под руководством Конте. Жаль , Де Брюйне был сломан долгое время. С ним забил бы намного больше.
Успехов и развития пареньку !
