Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
Роман Павлюченко поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ.
«Смотрел все последние матчи «Спартака». Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против «Зенита» на выезде играть с такой обороной – это катастрофа. Петербуржцы «Оренбургу» еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к «Спартаку», но я не верю в него. В «Зените» игроки наказывают за ошибки, один недочет – гол.
Психологически «Спартаку» легче. «Зенит» же в гонке за чемпионство. Так что им сложнее. А красно-белым легче, они уже не борются ни за что. Может, в этом и есть преимущество «Спартака».
Уверен, что процентов 70 населения нашей страны будет смотреть этот матч», – заявил экс-форвард красно-белых.
По итогам 2025 года, согласно рейтингу спортивных трансляций на российском ТВ, матч «Спартак» — «Зенит» из Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал наибольший рейтинг — 1,6%.
а у этого пассажира аж 70%))))
да здесь не смеяться хочется, а плакать от подобной тупизны!
Я уж молчу о том, что на любом спортивном сайте количество комментов ветки тура РПЛ больше, чем на ветках тура всех чемпионатов Топ-5 вместе взятых.