  • Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»

Роман Павлюченко: 70% страны посмотрят игру «Зенит» – «Спартак».

Роман Павлюченко поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ.

«Смотрел все последние матчи «Спартака». Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против «Зенита» на выезде играть с такой обороной – это катастрофа. Петербуржцы «Оренбургу» еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к «Спартаку», но я не верю в него. В «Зените» игроки наказывают за ошибки, один недочет – гол.

Психологически «Спартаку» легче. «Зенит» же в гонке за чемпионство. Так что им сложнее. А красно-белым легче, они уже не борются ни за что. Может, в этом и есть преимущество «Спартака».

Уверен, что процентов 70 населения нашей страны будет смотреть этот матч», – заявил экс-форвард красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
При всем уважении к матчу, у нас 70% населения вообще не в курсе, что завтра этот матч
Ответ Gerald1
При всем уважении к матчу, у нас 70% населения вообще не в курсе, что завтра этот матч
Более 90% не в курсе. Популярность футбола сильно переоценивают те, кому он интересен.
Ответ Gerald1
При всем уважении к матчу, у нас 70% населения вообще не в курсе, что завтра этот матч
насколько же тупы футболисты, просто диву даёшься|
По итогам 2025 года, согласно рейтингу спортивных трансляций на российском ТВ, матч «Спартак» — «Зенит» из Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал наибольший рейтинг — 1,6%.
а у этого пассажира аж 70%))))
да здесь не смеяться хочется, а плакать от подобной тупизны!
На улицах народу не будет, пробок тем более. Секс в стране на 2часа зависнет. Даже младенцы застынут перед телевизором.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
На улицах народу не будет, пробок тем более. Секс в стране на 2часа зависнет. Даже младенцы застынут перед телевизором.
🤣🤣🤣🤣
Ответ Павел 81
🤣🤣🤣🤣
Я если честно, даже на работу сегодня не пошёл.
Вот это заявление. Вряд ли 0.7 процента посмотрит
Да ладно вам, накинулись на Ромку. 70% футбольных людей завтра точно будут смотреть игру. 70% или даже больше из окружения Романа - тоже будут смотреть. Учитывая закрытый футбольный мир, в котором живет и кружится Павлюченко, ничего удивительного в его словах и точке зрения нет.
Какие 70%?) Подавляющему проценту населения наплевать на футбол, а кто разбирается, смотреть РПЛ будет в последнюю очередь)
Ответ Дмитрий Ермолаев
Какие 70%?) Подавляющему проценту населения наплевать на футбол, а кто разбирается, смотреть РПЛ будет в последнюю очередь)
Да нет чудак, матчи РПЛ единственное, что приносит хоть какой-то рейтинг нашему спортивному ТВ. ТВ-рейтинги например игр ЛаЛиги или СерииА стабильно стремятся к нулю. Единственное, что хоть как-то может приблизиться к цифрам рейтинга игр РПЛ это финал ЛЧ. Это просто данность. Люди в нашей стране, как и во всех остальных странах, в первую очередь предпочитают смотреть свой родной футбол.

Я уж молчу о том, что на любом спортивном сайте количество комментов ветки тура РПЛ больше, чем на ветках тура всех чемпионатов Топ-5 вместе взятых.
Ответ Дмитрий Ермолаев
Какие 70%?) Подавляющему проценту населения наплевать на футбол, а кто разбирается, смотреть РПЛ будет в последнюю очередь)
Он про 70% от этих 0.7%….
Если бы такие матчи транслировались на Первом канале, да с хорошим анонсом - рейтинги были бы космические. Не 70% процентов, таких цифр сейчас никто не покажет, но много. 70% - это "Место встречи изменить нельзя", "Спрут", "Рабыня Изаура" в эпоху 2х програм ЦТ, местами 3х и даже 4х(образовательный канал + местный).
Ответ Бамбарбиякиргуда
Если бы такие матчи транслировались на Первом канале, да с хорошим анонсом - рейтинги были бы космические. Не 70% процентов, таких цифр сейчас никто не покажет, но много. 70% - это "Место встречи изменить нельзя", "Спрут", "Рабыня Изаура" в эпоху 2х програм ЦТ, местами 3х и даже 4х(образовательный канал + местный).
ну может он хотел сказать 7, да машинально ещё на 0 кликнул! :) хотя среди тех не особо больших процентах которые вообще смотрят РПЛ, эта вывеска и впрямь одна из самых привлекательных! Ну а что в Питере будет аншлаг, даже не сомневаюсь ни разу! И ребята страшно злые на самих себя после идиотского проигрыша Оренбургу! Единственное, что на стороне Спартачка, что он уже не борется за трофеи и может играть спокойно и без напряга, а давление на Зенит, для которого любой результат кроме Первого будет провалом, весьма сильно!
70% даже футбол не смотрят
Спартаку уже лет 20 психологически легче, за чемпионство борются только в первых пяти турах
Только Москва и смотрит ,а остальные работают на кусок хлеба 🍞 зарабатывают.
«70% страны» даже четвертьфинал с хорватами не смотрело.
