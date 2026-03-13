Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой

Бразилия показала новую форму, созданную вместе с Jordan.

Бразильская конфедерация футбола и бренд Jordan представили вторую форму национальной бразильской команды.

«Дизайн комплекта смелый и эксклюзивный: он выполнен с использованием технологии охлаждения Aero-FIT, обеспечивающей максимальную воздухопроницаемость и высокую производительность на поле. Материал на 100% состоит из переработанных текстильных отходов – это премиум-версия инновационной системы охлаждения Nike , разработанная для лучшей циркуляции воздуха между кожей и тканью», – говорится в публикации на сайте CBF.

«Партнерство Jordan и нашей сборной – это больше, чем футбол, это сочетание культуры и величия. Это вдохновляет новое поколение играть стильно, свободно и с гордостью», – отметил вингер Винисиус Жуниор .

Отмечается, что цвета и узоры на форме созданы под влиянием «самых быстрых и грозных хищников» Бразилии . В интервью ESPN авторы дизайна сообщили, что речь идет о древолазах, ягуарах и анакондах.

Впервые в новой экипировке сборная сыграет 26 марта против Франции.