  • Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
Бразильская конфедерация футбола и бренд Jordan представили вторую форму национальной бразильской команды.

«Дизайн комплекта смелый и эксклюзивный: он выполнен с использованием технологии охлаждения Aero-FIT, обеспечивающей максимальную воздухопроницаемость и высокую производительность на поле. Материал на 100% состоит из переработанных текстильных отходов – это премиум-версия инновационной системы охлаждения Nike, разработанная для лучшей циркуляции воздуха между кожей и тканью», – говорится в публикации на сайте CBF.

«Партнерство Jordan и нашей сборной – это больше, чем футбол, это сочетание культуры и величия. Это вдохновляет новое поколение играть стильно, свободно и с гордостью», – отметил вингер Винисиус Жуниор.

Отмечается, что цвета и узоры на форме созданы под влиянием «самых быстрых и грозных хищников» Бразилии. В интервью ESPN авторы дизайна сообщили, что речь идет о древолазах, ягуарах и анакондах.

Впервые в новой экипировке сборная сыграет 26 марта против Франции.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
Класс, ничего не видно.
Ответ C7Ronaldo
Вижу мяч, а где футболисты?
Вижу мяч, а где футболисты?
Ответ C7Ronaldo
Хищники же
Хищники же
Я,конечно,люблю футбол сильно.Хотя сейчас не особо много времени получается уделять любимой игре.Однако,вот что подумал.
Либо я стар уже,и не в теме.
Или же,реально сб.Бразилии настолько слаба,что я узнал в лицо только Винисиуса и Маркиньоса.Успокойте меня,друзья.
Ответ Илья_79_Ессентуки
Я уделяю времени, как и раньше, но я тоже узнал только Винисиуса и Маркиньоса.
Я уделяю времени, как и раньше, но я тоже узнал только Винисиуса и Маркиньоса.
Ответ Илья_79_Ессентуки
Фотка слишком художественная, а так ещё Эстевао, Кунья
Фотка слишком художественная, а так ещё Эстевао, Кунья
Хотя бы свет в комнате включили.
Синий ягуар? Видел однажды такой.)
Медоед всем этим хищникам задницу надрал бы
Ответ Dark.Babysitter
Если бы переплыл океан и оказался в Южной Америке
Если бы переплыл океан и оказался в Южной Америке
Ответ Dark.Babysitter
вы его сильно переоцениваете
вы его сильно переоцениваете
Спасибо, но три часа назад вышло вот это: https://www.sports.ru/football/blogs/3390821.html

Так что получается, вы пришли к финишу вторым.
Фото так себе. Кто делал о чём думал?
Все мы знаем что на самом деле самый опасный хищник это обезьяна
Фотограф фанат Малевича походу
Вау, очень красиво, но стоить будет как крыло самолёта . Адидасу бы поучиться , как делать красивый дизайн. Делают одну форму на всех, только цвета меняют.
