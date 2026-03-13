  • Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»

Пеп Гвардиола после поражения от «Реала» со счетом 0:3 заявил, что его часто критиковали за связанные с составом решения, но он намерен отстаивать их.

«Мне не в первый раз больно. Я проигрывал в Лиге чемпионов много раз и на всех стадиях, много-много раз, и меня разносили в пух и прах за решения и то, что произошло.

Так что подобное происходит не впервые, но в то же время я все еще здесь. И до последнего дня я буду отстаивать свои решения, касающиеся состава.

Я не могу вас переубедить, потому что мы проиграли, потому что аргументы прежние.

Сейчас нас ждет игра с «Вест Хэмом», затем у нас будет время подумать [о «Реале»]. Играй так, как должен, а после матча будет видно, есть у тебя шанс или нет.

На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
"На нашем счету не так много долларов"

Судя по всему это какое-то выражение, а не речь про финансовое положение Сити)
Пеп решил попробовать в суровый английский юмор.
Нужно больше золота
помню 3 опорника против Лиона
И 3 ЦЗ
И ни одного против Челси в финале)
Про немного долларов на счетах это он конечно сильно сказал
Это он образно
«На нашем счету не так много миллиардов долларов»
Кто о чём, а лысый об очередном миллиарде
Лучший тренер мира Гвардиола еще покажет!
Удачи Пепу в этом матче. Реал, действительно, магическая команда в ЛЧ. Вроде, ведущий нап травмирован и Вини пешком ходит весь матч, защита - ну бывало и получше, полузащита - точно не Модрич и Кросс, но все равно, несмотря на все проблемы, выглядели сильно солиднее даже Сити
"Вот такой я хитрый шарлатан". Надо было добавить.
Когда то когда начался тренерский кризис у Моуриньо кто-то сказал это время наступит и у Гвардиолы и по ходу это он
Так и есть.
на счету не так много долларов, зато в воротах целый ДОЛЛАРумма)
