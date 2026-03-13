Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
Пеп Гвардиола после поражения от «Реала» со счетом 0:3 заявил, что его часто критиковали за связанные с составом решения, но он намерен отстаивать их.
«Мне не в первый раз больно. Я проигрывал в Лиге чемпионов много раз и на всех стадиях, много-много раз, и меня разносили в пух и прах за решения и то, что произошло.
Так что подобное происходит не впервые, но в то же время я все еще здесь. И до последнего дня я буду отстаивать свои решения, касающиеся состава.
Я не могу вас переубедить, потому что мы проиграли, потому что аргументы прежние.
Сейчас нас ждет игра с «Вест Хэмом», затем у нас будет время подумать [о «Реале»]. Играй так, как должен, а после матча будет видно, есть у тебя шанс или нет.
На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Судя по всему это какое-то выражение, а не речь про финансовое положение Сити)