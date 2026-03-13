Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»

Каррагер о «Ман Сити» при Гвардиоле: одна победа в ЛЧ – повод для разочарования.

Джейми Каррагер считает, что работу Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» трудно назвать идеальной.

«Мы не знаем наверняка, но этот сезон может быть для Пепа последним в «Манчестер Сити». Вероятно, будет сложно перевернуть ход противостояния с «Реалом ».

Сколько лет он в команде? Девять или десять? За это время – одна победа в Лиге чемпионов. Думаю, они разочарованы этим.

У «Манчестер Сити» были по-настоящему тяжелые поражения в ЛЧ, чуть ли не командам, которым они не должны проигрывать. Даже «Лиону», скажем. Или «Челси » в финале – хорошей команде, но не настолько, насколько хорош «Сити». А сейчас – не самому сильному «Реалу», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.