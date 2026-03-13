  • Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
Джейми Каррагер считает, что работу Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» трудно назвать идеальной.

«Мы не знаем наверняка, но этот сезон может быть для Пепа последним в «Манчестер Сити». Вероятно, будет сложно перевернуть ход противостояния с «Реалом».

Сколько лет он в команде? Девять или десять? За это время – одна победа в Лиге чемпионов. Думаю, они разочарованы этим.

У «Манчестер Сити» были по-настоящему тяжелые поражения в ЛЧ, чуть ли не командам, которым они не должны проигрывать. Даже «Лиону», скажем. Или «Челси» в финале – хорошей команде, но не настолько, насколько хорош «Сити». А сейчас – не самому сильному «Реалу», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reddit
Мало у какого тренера за 10 лет больше одной ЛЧ. Мало у какого клуба за 10 лет больше одной ЛЧ. так что, планка мерила довольно высокая, что уже говорит об уровне достижений.
Мало у какого тренера под 3 миллиарда на уже и так звездный состав. Гвардиола лучший тренер для доминации во внутренней лиги при хороших финансах, но слабый кубковый.
Комментарий удален
Это не турнир Пепа, с Барсой в 2010 и 2012, с Баварией в 2016 и с Сити в 2019, 2021, 2022 и 2024 гг. - были более чем реальные возможности, будь Пеп лаки-боем как Зидан или папа Карло он бы как минимум половиной этих шансов воспользовался.
Лаки-бой, да. Лапки вверх бой, если вспомнить концовку матча с дублем Родриго, например. Два овертайма, и что?? Анлаки, или просто не дорос до такого турнира
Два требла с разными клубами
Лол, што он несёт про Челси? Не так хороши, как тот Сити? Ничего, что Челси тогда за несколько месяцев победили Сити три раза подряд, включая финал ЛЧ, но по мнению горе экспертов все равно были недостаточно хороши 😆
Челси в принципе в том плей-офф в одну калитку всех разнес и пропустил всего 2 гола.
А что Каррагер не говорит сколько АПЛ чашек Пеп взял за 9 лет ?
Это другое)
А сколько финансовых нарушений так вообще не сосчитать.
Они очень уставали в своей регби лиге, понимать надо. Это вам не к Райо съездить на огород и не от Хетафе затрещины получать, в регби лиге эта самая, интенсивность
Вот ты как болельщик Реала, признайся честно, ведь Реал просто отпускал Ла Лигу без боя сколько раз, за 20 лет раз 5 выиграли же? У Сити в праймовых состояниях Пепа и Клоппа были схватки до 100 очков. А Реал чуть проиграет очередной гостевой матч - занимается любимым делом - играет в ЛЧ как в последний раз. При чем делая это интересно: когда надо перетерпели, когда надо - с позиции силы. А тут убийственные игры, конечно существует расфокус. Разные ситуации, которые должны рассматриваться куда глубже, чем философствования о регби-лиге.
Комментарий скрыт
В АПЛовских кругах считают что доминация в лиге более крутое понятие чем чашки ЛЧ. Это внутренний снобизм англичан. Наша лига лучшая, богатейшая, а значит наши чемпионы лучшие. Внутри Пэп конечно выжег многое. Остальная Европа судит по ушастому.
Нет такого понятия, что АПЛ круче чем ЛЧ, но если ЛЧ выигрывает команда АПЛ с шестого или пятого места, то значит и ЛЧ не самый корректный показатель, чтоб судить о силе команды.
Подскажите, за сколько там, 35 лет сколько раз команда с 5 или 6 места апл взяла лч? Это какая-то незамеченная мной тенденция?
Конкретно, какая команда и в какой сезон это было???
Удивительно что Маур хуже Пепа для многих на спортсе …
Главная проблема МС и всего одной победы в ЛЧ в свой прайм, что им постоянно выпадает играть с Реалом. Пеп об этом тоже говорил, завуалировано, как он умеет)
Это не главная проблема. МанСити при Гвардиоле два раза проходил Мадрид и два или три раза проиграл (сейчас может быть четвёртый). Один из этих проходов привёл к финалу, другой - к титулу. Так что встреча с Мадридом может сработать в обе стороны.
Проблема в том, что он умудрялся по разным причинам проиграть Монако, Лиону, Тоттенхэму, а не только топ соперникам типа Ливерпуля или Мадрида.
Но они проходили его в 2020 , но отлетали от Лиона 🤭 и на следующий год Реал не мешал Челси обыгрывать в финале )
Ну что за чушь понес Каррагер. Кто нибудь скажет, что работа Алекса Фергюсона в Манчестере была не идеальной? А он выиграл первую Лигу чемпионов через 13 лет после прихода в Манчестер Юнайтед. Так что Пеп работает нормально. Много побед в чемпионате, много призов. А побед в Лиге чемпионов за время работы Пепа в Сити больше только у Реала (5), а у Баварии, Челси, Ливерпуля и ПСЖ столько же, сколько у Сити. Финалов больше только у Реала и Ливерпуля.
Самым расстроенным стал Джейми после очередного проигрыша Сити Реалу.
