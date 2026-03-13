Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»

Артета про эволюцию футбола: все учатся друг у друга, но так и в других видах.

Микель Артета порассуждал на тему схожести стилей игры различных клубов и эволюции футбола в целом.

«Все учатся друг у друга. Это как если каждый день загружать информацию в самый лучший ноутбук и собирать то, что ты делаешь действительно хорошо: я беру и пытаюсь в точности, в точности это повторить.

Все развивается очень-очень быстро. Но точно так же происходит в любом другом виде спорта. Возьмем лучших теннисистов и лучшие турниры – это как сказать: «Нет, эйс запрещен, нельзя так выигрывать». Но нет, это разрешено, и это отличный способ победить. Или это как в НБА сказать: «Нет, трехочковые бросать нельзя». Но нет, все это делают – и делают все лучше и лучше, с большей эффективностью, и это развитие будет продолжаться.

В каждом виде спорта происходит то же самое – в «Формуле-1», в марафонах. И видеть это ты не хочешь», – сказал главный тренер «Арсенала ».