Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»

Тудор о «Тоттенхэме»: можно плакать, быть жертвой, а можно бороться.

Главный тренер «Тоттенхэма » Игор Тудор призвал игроков команды не быть жертвами, несмотря на шесть поражений подряд и разгром от «Атлетико» (2:5) в Лиге чемпионов.

«Конечно, это тяжело. Не только из-за последнего матча, но из-за всего периода. Непростая ситуация. Большой вызов – изменить что-то.

Как и с любой жизненной ситуацией, здесь можно выбрать, как смотреть на нее. Можно плакать, а можно бороться. Можно быть жертвой, а можно сказать: «Я могу что-то изменить». Вот что я сказал игрокам.

Жизнь всегда такая, какой ты ее видишь. Бутылка всегда наполовину пуста или наполовину полна. Здесь [в «Тоттенхэме»] нет ничего полного, много пустого, но трудные моменты не длятся вечно.

Это пройдет. И я верю, что игроки, которые воспримут это как вызов, как возможность, наберутся смелости изменить ситуацию и после этого периода станут лучше как люди и как игроки.

В последнее время я много слышал о клубе и его проблемах, о том, что никто ничего не может сделать – словно мы какие-то жертвы. Я сказал игрокам: «Все зависит от нас. Все остальное – это хрень, извините за выражение. Все зависит от нас».

Я всегда люблю говорить игрокам: «Не будьте жертвами, не думайте, что это не касается вас». Это может быть более серьезной проблемой, чем все эти вещи, связанные с «Тоттенхэмом». Знаете, типа черной магии, наложенной на клуб, и прочей хрени. Это послание, которое я хочу передать всем, кто связан с этим клубом», – заявил Тудор.

