  Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор призвал игроков команды не быть жертвами, несмотря на шесть поражений подряд и разгром от «Атлетико» (2:5) в Лиге чемпионов.

«Конечно, это тяжело. Не только из-за последнего матча, но из-за всего периода. Непростая ситуация. Большой вызов – изменить что-то.

Как и с любой жизненной ситуацией, здесь можно выбрать, как смотреть на нее. Можно плакать, а можно бороться. Можно быть жертвой, а можно сказать: «Я могу что-то изменить». Вот что я сказал игрокам.

Жизнь всегда такая, какой ты ее видишь. Бутылка всегда наполовину пуста или наполовину полна. Здесь [в «Тоттенхэме»] нет ничего полного, много пустого, но трудные моменты не длятся вечно.

Это пройдет. И я верю, что игроки, которые воспримут это как вызов, как возможность, наберутся смелости изменить ситуацию и после этого периода станут лучше как люди и как игроки.

В последнее время я много слышал о клубе и его проблемах, о том, что никто ничего не может сделать – словно мы какие-то жертвы. Я сказал игрокам: «Все зависит от нас. Все остальное – это хрень, извините за выражение. Все зависит от нас».

Я всегда люблю говорить игрокам: «Не будьте жертвами, не думайте, что это не касается вас». Это может быть более серьезной проблемой, чем все эти вещи, связанные с «Тоттенхэмом». Знаете, типа черной магии, наложенной на клуб, и прочей хрени. Это послание, которое я хочу передать всем, кто связан с этим клубом», – заявил Тудор.

Тудор – заявка на худшего тренера в истории АПЛ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
Черная магия привела вас на это тренерское место, мистер Тудор.
Иначе не объяснить.
Есть момент,я не понимаю как такой еврей,как Леви допустил такие ошибки.То есть понятно,что АПЛ это свой мир,куча внутряков,хороший рынок .Есть клубы-доноры,которые сильно зависят от скаутов и хороших,недорогих покупок,которые блеснут и уйдут в топ клуб англии за огромнейшие деньги...Как Борнмут,Брайтон,Брендфорт,Кристал Пэлэс.....Да есть супер выходящие футболисты из этого...Как Майкл Олисе в Баварии,Эзе нравится в Арсенале больше уже чем Сака,Кунья,Мбемо в МЮ и тд....Но вот Леви взял Ришарлисона за 55+10млн фунтов бонусами,Соланке так же 55+10 млн фунтов
Просто это на Леви не похоже.Ладно Ришарлисон может лютый момент запороть,а потом чудом гол придумать,но Соланке ничего не показал в Ливере,его выгнали,он пошел ы Борнмут,который его за 55 миллионов продали в Тоттенхем.И за футболистов платят такие деньги и висит на них груз ответственности.Даже,считаю сильной переплатой Барсы,покупкой Феррана Торреса у МС,за игрока ротации или запасного там что то в районе 70 млн,но он забивает больше двоих вышеперечисленных
У Леви свои проблемы.
Плакали, но продолжали есть кактус
Видимо черная магия заставила выпускать пацана на 1/8 ЛЧ. Другого логичного объяснения у меня неи
Про черную магию согласен, она тут ни при чем. Просто команду тренирует недоразумение, которое никак не уволят. Которое принимает гениальные тренерские решения из серии "Выставлю ка я на матч 1/8 ЛЧ вратаря, который в сезоне сыграл два матча в Кубке".
Хрень это выпустить в ЛЧ вратаря который был без игровой практики, потом поменять его ещё в первом тайме и на послематчевой пресс-конференции вместо его имени говорить "этот парень"
Этого мотиватора скоро уволят.
